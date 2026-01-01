ciel couvert
++EN DIRECT++ Incendie dans un bar à Crans-Montana

Prière du pape ++ Le CHUV a identifié ses blessés

Un incendie suivi d’une explosion a ravagé un bar de Crans-Montana (VS) dans la nuit. Plusieurs morts sont confirmés, suivez notre direct.
01.01.2026, 17:3902.01.2026, 14:02
Team watson
Team watson
  • Un incendie a fait une quarantaine de morts et 115 blessés tôt jeudi dans le bar Le Constellation à Crans-Montana en Valais.
  • La piste de l'accident est privilégiée.
  • Il y a une majorité de jeunes parmi les victimes.
Pas d'explosion à l'origine de l'incendie ++ La piste de l'attentat écartée
Voici combien de victimes ont été accueillies dans les hôpitaux suisses
Les personnes brûlées dans l'incendie du Constellation ont été conduites dans différents centres hospitaliers de Suisse, en grande partie au CHUV de Lausanne.
Pas moins de 22 victimes brûlées graves dans l'incendie d'un bar à Crans-Montana sont actuellement traitées au CHUV. Egalement spécialisé dans ce type de blessures, l'hôpital universitaire de Zurich en accueille pour l'heure plus d'une douzaine. Six patients se trouvent aux HUG.
