En direct
Prière du pape ++ Le CHUV a identifié ses blessés
Un incendie suivi d’une explosion a ravagé un bar de Crans-Montana (VS) dans la nuit. Plusieurs morts sont confirmés, suivez notre direct.
- Un incendie a fait une quarantaine de morts et 115 blessés tôt jeudi dans le bar Le Constellation à Crans-Montana en Valais.
- La piste de l'accident est privilégiée.
- Il y a une majorité de jeunes parmi les victimes.
