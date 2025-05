De nombreuses pompes à chaleur souffrent de ce défaut

En attendant le déploiement de ces outils digitaux, les spécialistes encouragent les propriétaires à faire plus attention aux réglages de leurs systèmes de chauffage afin d'optimiser la consommation et les coûts.

«Les pompes à chaleur représentent déjà une technologie avancée pour un usage respectueux du climat. La prochaine étape consiste à rendre leur fonctionnement encore plus intelligent et efficace».

«Cela entraînait un refroidissement des bâtiments et un chauffage en décalé plus important».

«Nous savions que les erreurs de planification et de réglage n'étaient pas rares. Nous avons cependant été surpris de voir à quel point cela se reflète sur l'efficience effective, et à quel point cela apparaît nettement dans les données»

Dans le cadre de la plus grande étude de terrain réalisée à ce jour, des chercheurs de l'EPFZ ont analysé l'efficience de ces systèmes de chauffage. Pendant deux ans, ils ont passé en revue les données en temps réel de 1023 installations dans dix pays européens, dont l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la France et le Royaume-Uni. Objectif: développer un standard pour la comparaison de pompes installées dans des bâtiments différents.

De plus en plus de propriétaires et promoteurs immobiliers optent pour des pompes à chaleur. Mais une nouvelle étude internationale de l'Ecole polytechnique fédérale pointe de nombreux problèmes avec celles-ci.

Ce glaciologue explique pourquoi le drame de Blatten est «exceptionnel»

Le glacier du Birch était le seul de Suisse à grandir. Les glaciologues l'ont remarqué l'année dernière. Pour Matthias Huss, «c'était un signe avant-coureur». Il détaille comment la glace du glacier s'est transformée en eau en quelques secondes mercredi.

Les glaciers ne sont pas immobiles: ils avancent lentement, un peu comme une très lente rivière de glace. En montagne, la neige qui tombe s’accumule et se transforme peu à peu en glace, qui descend ensuite doucement vers la vallée à cause de la pente. Mais en descendant, la glace atteint des zones plus chaudes. Là, elle fond plus rapidement que la nouvelle glace qui arrive par le haut. C’est pour cela que la plupart des glaciers reculent aujourd’hui.