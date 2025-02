Installer des panneaux solaires sera-t-il rentable? Berne va décider

Injecter l'excédent d'énergie dans le réseau pour en tirer profit, telle est la promesse de la loi sur l'électricité. Seulement, le boom du solaire a aussi ses inconvénients.

Benjamin Rosch / ch media

Plus de «Suisse»

L'énergie solaire est en plein essor: année après année, les records se succèdent concernant le nombre d'installations photovoltaïques qui brillent sur les toits helvétiques. En 2024, le développement devrait atteindre une puissance de 1800 mégawatts, ce qui correspond à la consommation de 400 000 ménages privés. Pour la première fois, les installations solaires fournissent plus de 10% de la consommation d'électricité suisse.

Alors que les installations de panneaux solaires alpins sont à la traine, la Suisse compte désormais plus de 300 000 propriétaires privés d'une installation photovoltaïque. Selon le lieu de résidence, une telle installation peut être bien rentable: ceux qui produisent plus d'électricité qu'ils n'en ont consommé eux-mêmes profitent de remboursements parfois généreux. Ces remboursements ont une influence directe sur la rentabilité ou non d'une installation solaire.

La fin du patchwork des prix

Une étude de l'EPFZ et de l'université de Berne a mis en lumière en 2023 d'énormes différences de prix entre les communes. Si cette étude a fait sensation au sein des commissions de l'énergie du Conseil national et du Conseil des Etats, les différences sont toujours aussi importantes.

En effet, quelqu'un qui a installé des panneaux photovoltaïques sur son toit à Einsiedeln peut par exemple compter sur un rendement de plus de quinze centimes par kilowattheure s'il injecte son électricité excédentaire dans le réseau. Dans la commune voisine d'Alpthal, en revanche, l'entreprise d'énergie compétente ne paierait même pas six centimes. Celle-ci est obligée d'acheter l'électricité menant ainsi les fournisseurs d'énergie à faire du lobbying auprès des politiques. Le prix doit être basé sur le marché, a exigé l'Association suisse des entreprises d'approvisionnement.

Et le succès a été au rendez-vous puisque dans la deuxième moitié du mois de février, le Conseil fédéral devrait publier l'ordonnance relative à la loi sur l'électricité que la Suisse a adoptée en juin dernier. Ce texte fixe également une rétribution minimale qui s'appliquera à l'ensemble du pays à partir du 1er janvier 2026. La consultation permet de savoir à quoi ça ressemblera – et certains fournisseurs d'énergie ont déjà adopté ces tarifs: de 0 à 4,6 centimes par kilowattheure pour les propriétaires d'une petite installation allant jusqu'à 30 kilowatts de puissance.

«Trop peu», selon le président du GLP

Jürg Grossen, président des Vert'libéraux et de Swisssolar, estime que c'est trop peu.

«La rémunération proposée est contraire à la loi, qui garantit un amortissement sur la durée de vie. Or, celle-ci n'est pas garantie avec cette rétribution minimale. Cela apporte une grande insécurité à tous ceux qui envisagent de construire une installation solaire ou qui en possèdent déjà une.» Jürg Grossen

Les Vert'libéraux ont rédigé un appel qui s'adresse au Conseil fédéral qui stipule que «ces faibles rétributions d'achat sont contraires à la volonté des législateurs et du peuple». Pour soutenir ces propos, le président du parti tient une comparaison avec d'autres types de centrales électriques, qui ont une rémunération minimale nettement plus élevée: douze centimes ou plus. Surtout lorsqu'elles sont intégrées dans l'approvisionnement de base, comme l'énergie fluviale.

Détail piquant, le remboursement a également lieu lorsque, par exemple en été, il y a une surabondance d'énergie et que les prix de l'électricité basculent dans le négatif. «C'est désagréable», admet Grossen, «mais nous devons résoudre ce problème, qui ne s'applique qu'à quelques heures, par une autre approche.»

Pour l'instant, il rappelle que, conformément à la loi sur l'électricité, 35 térawattheures (TWh) d'électricité devront être produits à partir de nouvelles énergies renouvelables d'ici 2035.

«La plus grande partie doit provenir d'installations solaires, à savoir près de 30 TWh, soit presque cinq fois plus que cette année» Jürg Grossen

L'intérêt pour l'appel est encore limité: à peine 2500 personnes l'ont signé. Cela représente moins de 1% de toutes les personnes concernées.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci