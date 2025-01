Keystone (montage)

Cet hiver, l'Allemagne ne pourra pas survivre sans l'aide de la Suisse

Entre les craintes d'un black-out et les tempêtes hivernales, la Suisse fournit toujours plus d'électricité à l'Allemagne. Son atout secret: les barrages. Dans le même temps, Berne est en bonne position pour négocier un accord sur l'électricité et compte bien en profiter.

Benjamin Rosch / ch media

Le matin du 3 janvier, dans le Bade-Wurtemberg, ce land du sud-ouest de l'Allemagne frontalier de la Suisse sur toute sa frange sud de la, un étrange message est apparu sur le téléphone de 300 000 habitants. Leur opérateur invitait directement ses utilisateurs à... économiser urgemment de l'électricité.

En cause: une sous-tension dans le circuit électrique local, qui aurait pu mener à un risque de coupures de courant. En conséquence, près de 13 000 personnes ont suivi l'appel. Mais cela n'aurait pas suffi: c'est la Suisse qui a permis à ce Land de plus de 11 millions d'habitants de tenir lors de ses pics de consommation, faisant transiter près de 2350 mégawatts par la frontière. Cela correspond à deux fois la puissance de la centrale nucléaire de Leibstadt, en Argovie.

Le phénomène, nommé le «redispatching», est utilisé lorsqu'une production d'électricité devient incontrôlable. Cela se produit généralement lorsqu'une surcapacité se crée quelque part.

Dans le cas du 3 janvier, ce sont des vents violents qui soufflaient sur les turbines du nord de l'Allemagne, créant une surproduction énergétique. Paradoxalement, pour éviter une surcharge du réseau qui aurait pu causer de nombreux dommages aux lignes, y compris financiers, on a dû bloquer celles partant vers le sud Pour compenser la pénurie soudaine, le sud-ouest a dû réduire sa consommation d'électricité et demander davantage d'énergie à l'étranger.

Berlin profite de notre énergie hydraulique

Les redispatching nationaux et internationaux font désormais partie du quotidien des centres de distribution. Lorsque la demande d'électricité est faible, le surplus de production peut représenter un problème. L'utilisation des éoliennes, dont le fonctionnement est irrégulier, mais envoie une dose de courant massif, l'explique notamment. Mais la production solaire est aussi touchée par ce phénomène.

Les cas de redispatching transfrontaliers se sont multipliés ces derniers temps, comme l'explique un porte-parole de la société nationale de réseau Swissgrid:

«L'électricité n'est pas toujours là où on en a besoin. Cela conduit à un nombre croissant de mesures de redispatching aux frontières en Europe» Swissgrid

Mi-décembre, le cas inverse s'est produit à plusieurs reprises. L'Allemagne a été touchée à plusieurs reprises par des périodes faibles en soleil comme en vent. Sous-alimenté électriquement, le pays a dû demander à la Suisse de lui fournir de l'électricité.

En conséquence, les réservoirs suisses se trouvent à des niveaux historiquement bas. En comparaison avec l'année précédente, ils ne sont remplis qu'à moitié, contre plus de 70% de leur capacité il y a un an.

Echanges d'électricité en Europe

Cela n'est cependant pas un problème. Car l'électricité s'achète et se revend au niveau européen. Grâce aux réservoirs de gaz bien remplis à travers l'Europe et à une disponibilité élevée des centrales nucléaires françaises, le risque de pénurie d'énergie cet hiver est faible, y compris pour la Suisse.

Au sein de l'UE, l'équilibre de l'approvisionnement en électricité entre les pays est régulé. Un immense parc de centrales électriques internationales veille à ce que tout reste en ordre. La Suisse, bien qu'elle soit un carrefour au milieu de ce réseau, n'en fait cependant pas légalement partie.

L'entraide est rendue possible par une multitude d'accords techniques avec divers ensembles de pays et dont l'usage est amical. La «région Core» (noyau, en français), notamment, comprend 13 pays du plateau européen, qui va de la France à la Roumanie en passant par l'Allemagne, l'Autriche ou la Pologne.

Les barrages, un atout dans l'accord avec l'UE

Un accord unifie électriquement ces pays. Mais la Suisse peut aussi échanger de l'électricité avec ces Etat, ce qui va ensuite influencer les échanges entre les pays de la région Core.

«Lorsque le réseau suisse tend à être surchargé et à exporter son électricité, les échanges électriques entre les pays de la région Core sont réduits, par exemple entre la France et l'Allemagne. Cela contribue à renforcer la sécurité d'approvisionnement électrique» Commission suisse de l'électricité ElCom

L'inconvénient est ici légal. Car les contrats encadrant l'échange énergétique doivent être renégociés régulièrement, chaque année dans le pire des cas. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Conseil fédéral travaille à un accord sur l'électricité qui permettrait d'asseoir la collaboration avec l'UE sur des bases solides.

Peu avant Noël, les premières informations sur ce sujet ont été rendues publiques: «Avec un accord sur l'électricité, les pays voisins ne pourront plus limiter leurs exportations vers la Suisse, même en cas de crise énergétique», peut-on lire sur une fiche d'information.

Il apparaît d'ores et déjà que les barrages suisses et leur énergie disponible en tout temps constitueront un atout majeur dans les négociations avec l'Europe. Concernant les réserves d'électricité, le Conseil fédéral écrit: «L'UE accorde à la Suisse la possibilité de tenir compte de particularités suisses spécifiques lors de l'analyse des besoins». Cette flexibilité a été garantie en tant qu'exception à la reprise dynamique du droit. Elle s'applique donc également si l'UE modifie pour elle-même les règles du jeu juridiques sur le marché de l'électricité.

Traduit et adapté par Noëline Flippe et Alexandre Cudré