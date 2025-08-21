faible pluie17°
Le commerce suisse extérieur a été plombé en juillet

Le commerce extérieur a reculé tous azimuts en juillet, en raison notamment d'un secteur de la chimie-pharma qui a plombé le résultat à l'entrée et à la sortie. La balance commerciale boucle toutefois sur un excédent de 4,3 milliards de francs.
21.08.2025, 10:1221.08.2025, 10:12
Tant les exportations que les importations ont enregistré une baisse le mois dernier. Les premières ont diminué de 2,7% à à 22,2 milliards de francs, après avoir gagné 8% en juin, et les secondes de 4,2% à 17,89 milliards en termes désaisonnalisés, selon les chiffres publiés jeudi par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). En termes réels, le recul est de respectivement 2,7% et de 0,3%.

«Sur les douze derniers mois, les exportations esquissent une tendance plate»

Les importations ont fléchi de 4,2% (réel: -0,3%) pour retomber à 17,9 milliards de francs, leur plus bas niveau depuis novembre 2024.

Les exportations ont reculé de 9,7% dans la bijouterie et la joaillerie, quand elles ont progressé de 8,4% dans l'horlogerie, soit un gain de 177 millions de francs. «Le secteur horloger a ainsi progressé pour le second mois d'affilée et, parallèlement, affiché son deuxième plus important chiffre d'affaires de l'année», a souligné l'OFDF.

Plombé par la pharma

Les produits chimiques et pharmaceutiques ont vu leurs exportations plonger de 859 millions de francs ou de 6,8% sur un mois. Quant au secteur machines et électronique (-0,3%), ses livraisons à l'étranger se sont révélées relativement stables depuis janvier 2024, évoluant juste en dessous de la barre des 2,7 milliards de francs.

Les exportations vers l'Europe (-4,5%) et l'Asie (-1,3%) se sont repliées, alors que celles vers l'Amérique du Nord ont stagné. Celles vers les Etats-Unis ont grappillé 1,1%. Sur le Vieux Continent, la Slovénie, l'Autriche et la France ont accusé une baisse cumulée de 966 millions de francs. En revanche, les ventes à l'Italie se sont accrues de 298 millions de francs. Le revers asiatique a principalement pris racine en Chine. Vers cette dernière les envois ont flanché de quasi un dixième (-119 millions de francs).

En juillet, les importations de Russie se sont chiffrées à 2 millions de francs. Aucune livraison d'or d'origine russe n'a été recensée. Les exportations vers la Russie se sont inscrites à 172 millions de francs, dont 137 millions ont émané de la chimie-pharma. (mbr/ats)

Twint est devenu un véritable phénomène suisse. L’application enregistre désormais 773 millions de transactions par an, soit 67 % de part de marché, et revendique plus de six millions d’utilisateurs. Du marché paysan au petit magasin de ferme, son usage s’est imposé partout.
L’article