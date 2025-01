Traduit et adapté par Noëline Flippe

Peut-être que le Conseil fédéral et le Parlement sont du même avis. Et élaborent cette fois-ci un contre-projet qui ne se contente pas de produire des brochures sur papier glacé.

Les chances de la nouvelle initiative pour la responsabilité des entreprises sont plus que solides, mais le principal obstacle reste la majorité des cantons. Les initiateurs devront espérer que l'économie suisse ne sera pas en crise au moment du vote. Sinon, Economiesuisse et consorts devront se préparer à une forte pression. Car lors de cette deuxième tentative, cela pourrait fonctionner.

Cette année, la nouvelle initiative a comme objectif de récolter 100 000 signatures en un mois seulement. Il doit être atteint avec plus de 1000 stands dans toute la Suisse au cours du mois de janvier. Les initiateurs sont encouragés par une pétition déposée en décembre 2022, pour laquelle plus de 200 000 signatures ont été récoltées, soit le double de ce qui est demandé actuellement.

La Coalition pour des multinationales responsables dispose en tout cas d'une organisation efficace. Quiconque se trouvait au Palais fédéral lors d'une session ces derniers mois pouvait presque à coup sûr croiser un représentant ou une représentante faisant du lobbying pour la nouvelle initiative. Et les banderoles orange sont de nouveau visibles.

Il reste la critique de la bureaucratie, à laquelle s'est même rallié l'automne dernier le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck, mais en se référant à la loi allemande sur la chaîne d'approvisionnement. Au sein de l'UE, des efforts sont apparemment déployés pour «débureaucratiser» la nouvelle directive. Mais cela profiterait probablement plus à la nouvelle initiative.

Le point le plus délicat a également été modifié: l'inversion de la charge de la preuve, qui était juridiquement problématique . Selon cette règle, les entreprises devaient prouver leur innocence en cas de poursuites, ce qui allait à l'encontre d'un principe fondamental de l'Etat de droit. La nouvelle initiative exige «une réglementation adéquate pour la présentation des preuves» . Comme l'UE, elle a également formulé des objectifs climatiques.

Les initiateurs prennent en compte en partie les préoccupations du monde des affaires. Ils ont «assoupli» la nouvelle initiative par rapport à la première sur des points controversés. Comme dans l'UE, seules les entreprises de 1000 employés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires seront concernées. Les fournisseurs ne seront plus touchés, mais uniquement les filiales.

Cependant, il y a également des voix qui soutiennent une réglementation uniforme. Parmi elles, de nombreuses PME qui, en tant que fournisseurs, pourraient être touchées par la nouvelle législation européenne. Le gouvernement suisse souhaite répondre à cette situation en élaborant un rapport sur les impacts directs et indirects des directives internationales sur les PME.

Selon lui, Bruxelles serait trop bureaucratique et aurait perdu le contact avec la réalité.

Au sein de l’organisation patronale, Economiesuisse, on relativise la situation.

La «figure de proue» de l'époque, l'ancien conseiller aux Etats PLR tessinois Dick Marty, est décédé entre-temps. L'ancien président du Conseil national Dominique de Buman (PDC/Centre) est toujours à bord. Lui et ses compagnons de route insistent pour que la politique et l'économie tiennent leurs promesses de s'orienter vers le développement international.

Dick Marty, le Suisse que la CIA aurait aimé faire taire et la mafia assassiner

Elle a été adoptée l’année dernière, non sans mal et avec plusieurs concessions. Pourtant, cet avènement rend caduque l’argument principal des opposants à l’initiative de 2020. A l’époque, Karin Keller-Sutter, mettait en garde contre un isolement de la Suisse . Aujourd’hui, c’est plutôt le risque de voir le pays prendre du retard sur les évolutions internationales qui se profile.

L'année dernière, ce contre-projet a été au cœur d’un scandale lié au travail des enfants chez des sous-traitants . Pour les initiants, ces exemples prouvent que l’obligation de rapport introduite par le contre-projet est inefficace. Mais un deuxième point est encore plus crucial: la législation européenne sur les chaînes d’approvisionnement.

A l'appui de leurs assertions, ils citent en exemple les «suspects habituels»: les groupes de matières premières comme Glencore, l'agrochimie avec Syngenta, les raffineries d'or suisses ou les producteurs de chocolat comme Lindt & Sprüngli. Ce dernier a fait les gros titres il y a un an pour des accusations de travail des enfants chez ses fournisseurs.

En novembre 2020, le peuple suisse avait créé la surprise en acceptant l'initiative pour des multinationales responsables avec 50,7% des voix. Seule la majorité des cantons avait bloqué son adoption. Pour les milieux conservateurs et les associations économiques, le résultat avait été un véritable choc dont ils ne se sont toujours pas remis.

L’initiative pour des multinationales responsables avait échoué en 2020 uniquement à cause du rejet par la majorité des cantons. Aujourd’hui, les initiants retentent leur chance, notamment parce que l’Union européenne a durci ses règles.

