Le Conseil fédéral obtient deux milliards pour l'environnement

Ces moyens financiers sont utilisés dans le cadre de contrats conclus entre la Confédération et les cantons pour une durée de quatre ans . Dans ces conventions-programmes, la Confédération négocie avec les cantons des objectifs dans différents domaines environnementaux. (lal/ats)

Suivent la protection contre les dangers naturels (153 millions), la revitalisation des eaux (146 millions), la protection contre le bruit (102 millions), les animaux sauvages et la chasse (32 millions), ainsi que l'assainissement des débits résiduels (8 millions).

Les domaines de protection contre les crues (481 millions), forêts (521 millions de francs), stations d’épuration des eaux usées (450 millions) et nature et paysage (384 millions) se taillent la part du lion parmi les crédits prévus.

Le montant total de ces subventions, soit 2,2 milliards de francs, est destiné à soutenir les mesures prises pour la préservation de l'environnement, la conservation de la biodiversité et la protection de la population contre les dangers naturels . Ce financement poursuit les conventions-programmes avec les cantons qui existent depuis 2008.

Ces fonds supplémentaires sont destinés notamment à financer des mesures d'adaptation des forêts aux changements climatiques et à la promotion de la biodiversité.

Le PLR et l'UDC ont persisté à refuser toute augmentation de l'enveloppe. Ces 70 millions devront être compensés ailleurs, a averti Christian Wasserfallen (PLR/BE) , en vain. La somme a été approuvée par 125 voix contre 60.

Au total, les forêts pourront compter sur un crédit total de 521 millions de francs pour les quatre ans. Le Conseil des Etats avait demandé 100 millions de plus pour les forêts (551 millions), mais le Conseil national avait refusé, invoquant la situation difficile des finances fédérales. Les Chambres se sont donc mises d'accord sur un compromis .

Le Parlement a donné son feu vert à une enveloppe de plus de 2,2 milliards de francs pour la protection de l'environnement de 2025 à 2028 . Le National a accepté 70 millions de plus pour les forêts.

Une enveloppe de 2,2 milliards de francs, dédiée à l'environnement, à la biodiversité et à la sécurité contre les dangers naturels, a été approuvée pour la période 2025-2028. Explications.

