Des initiatives de mobilité durable présentées lors d’une journée dédiée à Vevey. Keystone

Vevey met la mobilité douce à l’honneur lors d’une journée dédiée

Une journée consacrée aux mobilités durables se tiendra samedi 25 avril à Vevey, avec des stands et animations autour du Pedibus, de l’autopartage et du vélo partagé.

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Bourse aux vélos, Pedibus, vélopartage ou autopartage: la ville de Vevey organise samedi 25 avril une nouvelle édition de la Journée des mobilités. L'occasion de mettre en lumière des alternatives durables, accessibles et innovantes pour tous les déplacements.

De 09h00 à 14h00, le public pourra se familiariser avec des solutions concrètes de mobilité douce ou partagée. La partie nord de la place du Marché accueillera plusieurs stands, dont celui d'un artiste peintre à vélo et celui d'une créatrice de sacoches de vélos recyclées.

Il sera possible de découvrir les subventions mises en place par la Ville ainsi que le service de livraison de courses à domicile Dring Dring, qui est gratuit pour les Veveysans. Le Pedibus – qui encourage à aller à l'école à pied – présentera ses activités et mettra à disposition une table de dessins pour les enfants. (tib/ats)