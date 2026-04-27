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Astronomie

La Suisse verra deux pleines lunes en mai 2026, le 1 et le 31

This image provided by NASA, the Artemis II crew captured this view the Moon and Earth are shown on Monday, April 6, 2026. (NASA via AP) NASA Artemis Moonshot
En mai, les deux pleines lunes paraîtront plus petites et plus sombres que d’habitude.Image: keystone

Pourquoi il y aura deux pleines lunes en mai

En mai, il y aura deux pleines lunes, qui tomberont exactement au début et à la fin du mois: la première le 1ᵉʳ mai et la seconde le 31 mai 2026.
27.04.2026, 15:3827.04.2026, 15:38

Le mois de mai offrira deux pleines lunes. Fait amusant, elles auront lieu précisément le premier et le dernier jour du mois.

La première pleine lune aura lieu le 1ᵉʳ mai à 19 heures 23 (HEC). Il s’agit de ce que l’on appelle la lune des fleurs. Elle symbolise l’apogée du printemps, lorsque la nature est en pleine floraison, que les plantes poussent et que l’été approche. Comme tant d'autres, ce nom vient des peuples autochtones d’Amérique du Nord.

Ce premier mai, il s’agira d’une microlune. Autrement dit, la Lune se trouve alors à un point particulièrement éloigné de son orbite autour de la Terre, appelé apogée. Elle apparaît donc un peu plus petite et plus sombre que d’habitude: environ 5% plus petite et près de 10% moins lumineuse qu’une pleine lune moyenne. A l’œil nu, cette différence est à peine perceptible, mais elle devient plus visible sur des photos lorsqu’on la compare à une superlune.

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Deuxième pleine lune le 31 mai

La seconde aura lieu le 31 mai à 10 heures 45. Elle aussi sera une microlune. Elle se trouvera même un peu plus loin de la Terre que la première. Elle porte deux autres noms: lune bleue et lune des fraises. Malheureusement, la Lune ne deviendra ni bleue ni rouge. On appelle lune bleue la deuxième pleine lune d’un même mois calendaire. Ce qui est plutôt rare, d’où l’expression anglaise «once in a blue moon». Elle se produit environ tous les deux ans et demi. Le second nom vient également des peuples autochtones d’Amérique du Nord et marque la période de la récolte des fraises.

En raison des deux pleines lunes de mai, il y aura cette année 13 pleines lunes au total. (cst/hun)

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