La Suisse aura une nouvelle pièce très spéciale: un astronaute explique

La Suisse va se doter d'une nouvelle pièce de monnaie très spéciale. En argent, elle symbolise l'avenir spatial européen et la place qu'occupe la Suisse dans celui-ci.

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Swissmint, l'organe qui frappe la monnaie suisse, lancera le 11 juin 2026 une nouvelle pièce spéciale de 20 francs consacrée à l’Agence spatiale européenne (ESA). Frappée en argent fin, cette pièce commémorative met à l’honneur l’engagement de la Suisse dans les programmes spatiaux européens.

La monnaie a été conçue comme un hommage à la coopération scientifique et technologique entre la Suisse et l’ESA, dont le pays est membre fondateur. Berne participe aujourd’hui à la majorité des programmes de l’agence, notamment au développement du lanceur Ariane 6.

Une pièce en argent tournée vers l’espace

L’avers de la pièce représente la Terre, la Lune et Mars, accompagnées des inscriptions «European Space Agency» et «Elevating the future of Europe», la devise de la stratégie 2040 de l’ESA, soit élever ou bâtir l'avenir de l'Europe en français. Une vue de l’Europe depuis l’espace apparaît également, avec la Suisse placée au centre de l’illustration.

Voici la pièce en question. Image: swissmint

Le revers met en avant la partie supérieure d’une fusée Ariane 6, ainsi que la coiffe développée par l’entreprise suisse Beyond Gravity. Swissmint détaille:



«Celui-ci protège les satellites contre les conditions thermiques, acoustiques et aérodynamiques extrêmes. Dès que la fusée porteuse a quitté l'atmosphère, la coiffe se divise en deux parties et se détache.»

Autre contribution helvétique, la société suisse APCO Technologies participe elle aussi au programme en fournissant plusieurs composants techniques destinés au lanceur et aux installations au sol.

Biennois, Marco Sieber est médecin et astronaute à l'Agence spatiale européenne. Keystone

Pour l'astronaute suisse Marco Sieber, interviewé par Swissmint, cette monnaie est révélatrice:

«Cette pièce n'est pas seulement un objet, mais aussi un symbole de l'accès de l'Europe à l'espace et de la contribution de la Suisse à cette aventure. Elle raconte une histoire qui ne fait que commencer.



Elle relie deux mondes qui, à première vue, semblent très éloignés l’un de l’autre: l’espace et le patrimoine culturel. Les pièces sont en effet toujours des témoins de leur époque – et celle-ci raconte l’histoire de l’accès de l’Europe à l’espace et du rôle de la Suisse dans ce domaine.»

Tirage limité pour les collectionneurs

La pièce sera disponible en deux versions: 8000 exemplaires en qualité standard «non mise en circulation» à 65 francs pièce et 3500 exemplaires en qualité «flan bruni», destinée aux collectionneurs à 110 francs suisses pièce. Les deux variantes seront mises en vente le 11 juin 2026 à 08h00 sur la boutique de Swissmint.

(hun)