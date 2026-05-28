beau temps24°
DE | FR
burger
Suisse
Espace

Swissmint célèbre l'espace avec une pièce en argent spéciale

La Suisse aura une nouvelle pièce très spéciale: un astronaute explique

La Suisse va se doter d'une nouvelle pièce de monnaie très spéciale. En argent, elle symbolise l'avenir spatial européen et la place qu'occupe la Suisse dans celui-ci.
28.05.2026, 11:5228.05.2026, 11:53

Swissmint, l'organe qui frappe la monnaie suisse, lancera le 11 juin 2026 une nouvelle pièce spéciale de 20 francs consacrée à l’Agence spatiale européenne (ESA). Frappée en argent fin, cette pièce commémorative met à l’honneur l’engagement de la Suisse dans les programmes spatiaux européens.

La monnaie a été conçue comme un hommage à la coopération scientifique et technologique entre la Suisse et l’ESA, dont le pays est membre fondateur. Berne participe aujourd’hui à la majorité des programmes de l’agence, notamment au développement du lanceur Ariane 6.

Une pièce en argent tournée vers l’espace

L’avers de la pièce représente la Terre, la Lune et Mars, accompagnées des inscriptions «European Space Agency» et «Elevating the future of Europe», la devise de la stratégie 2040 de l’ESA, soit élever ou bâtir l'avenir de l'Europe en français. Une vue de l’Europe depuis l’espace apparaît également, avec la Suisse placée au centre de l’illustration.

Monnaie spéciale en argent de 20 francs « Agence spatiale européenne ESA » 2026 | Swissmint
Voici la pièce en question.Image: swissmint

Le revers met en avant la partie supérieure d’une fusée Ariane 6, ainsi que la coiffe développée par l’entreprise suisse Beyond Gravity. Swissmint détaille:

«Celui-ci protège les satellites contre les conditions thermiques, acoustiques et aérodynamiques extrêmes. Dès que la fusée porteuse a quitté l'atmosphère, la coiffe se divise en deux parties et se détache.»

Autre contribution helvétique, la société suisse APCO Technologies participe elle aussi au programme en fournissant plusieurs composants techniques destinés au lanceur et aux installations au sol.

Marco Sieber, 35 ans, sera le deuxi�me Suisse dans l&#039;espace apr�s Claude Nicollier.
Biennois, Marco Sieber est médecin et astronaute à l'Agence spatiale européenne.Keystone

Pour l'astronaute suisse Marco Sieber, interviewé par Swissmint, cette monnaie est révélatrice:

«Cette pièce n'est pas seulement un objet, mais aussi un symbole de l'accès de l'Europe à l'espace et de la contribution de la Suisse à cette aventure. Elle raconte une histoire qui ne fait que commencer.

Elle relie deux mondes qui, à première vue, semblent très éloignés l’un de l’autre: l’espace et le patrimoine culturel. Les pièces sont en effet toujours des témoins de leur époque – et celle-ci raconte l’histoire de l’accès de l’Europe à l’espace et du rôle de la Suisse dans ce domaine.»
La Suisse au cœur du nouvel essor spatial européen

Tirage limité pour les collectionneurs

La pièce sera disponible en deux versions: 8000 exemplaires en qualité standard «non mise en circulation» à 65 francs pièce et 3500 exemplaires en qualité «flan bruni», destinée aux collectionneurs à 110 francs suisses pièce. Les deux variantes seront mises en vente le 11 juin 2026 à 08h00 sur la boutique de Swissmint.

(hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
6
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
de Sven Papaux
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
de Alexandre Cudré
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
de Antoine Menusier
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Thèmes
Découvrez l'effet du changement climatique sur la planète
1 / 11
Découvrez l'effet du changement climatique sur la planète
Faites un retour vers le futur avec ces photos Google Earth.
source: google earth / google earth
partager sur Facebookpartager sur X
La célèbre et loufoque course «Cheese rolling» a un nouveau champion
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Attention à cette arnaque au pédophile en Suisse
Des escrocs se font passer pour la police et vous accusent de divers crimes. La police genevoise sonne l'alarme.
La Police cantonale de Genève met en garde contre une nouvelle vague d’e-mails frauduleux particulièrement inquiétants. Les escrocs se font passer pour des autorités comme Fedpol, Europol ou des polices cantonales afin de soutirer de l’argent à leurs victimes.
L’article