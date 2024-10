La comète se trouve à 70 millions de kilomètres de la Terre. Keystone

On verra «la comète du siècle» dès ce vendredi en Suisse

La comète Tsuchinshan-Atlas se trouve actuellement dans sa trajectoire la plus proche de la Terre. Ce vendredi s'annonce comme la journée la plus propice pour l'observer à l'oeil nu.

Evénement astronomique majeur de cet automne, la comète Tsuchinshan-Atlas devrait atteindre son point le plus proche de la Terre ces prochains jours.

MétéoSuisse s'attend à ce que les nuages se dissipent vendredi en fin de journée, un dégagement qui offrira de bonnes chances de voir la comète, a dit jeudi à Keystone-ATS le météorologue Stefan Scherrer.

Le mieux pour l'observer est de se tenir dans un endroit peu éclairé. Un promontoire est également conseillé. En revanche, les villes sont à éviter.

Outre vendredi, la journée de mardi prochain devrait également être favorable, ainsi que dimanche si l'on se trouve dans l'Arc lémanique ou le Valais.

Corps de glace et de poussières

Tsuchinshan-Atlas, ou C/2023 A3, se trouve dans sa trajectoire la plus proche de la Terre. Elle se situera ces prochains jours à 70 millions de kilomètres de la planète bleue, un peu moins de la moitié de la distance séparant la Terre du Soleil:

«Si elle est suffisamment brillante, et si la météo le permet, ce sera dans les prochains jours un spectacle qu’on pourrait voir à l’œil nu, précise le chercheur. Or, des comètes qu’on peut voir à l’œil nu comme ça, il y en a une ou deux par siècle. La dernière, c’était la comète Hale-Bopp, en 1997» Nicolas André (CNRS-Irap), professeur en science planétaire à l’Isae-SUPAERO de Toulouse, cité par 20 Minutes France

La comète a été découverte en février 2023 par Atlas (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), un observatoire automatique situé en Afrique du Sud qui détecte les petits corps célestes qui pourraient croiser l’orbite de la Terre.

ll s’agit d’un corps constitué de glace et de poussières. Les comètes ont des orbites très excentrées et restent la plupart du temps très éloignées de la Terre et du Soleil.

Quand une d'entre elles se rapproche, elle subit l’action du soleil et s’entoure d’un halo appelé chevelure. Elle se prolonge également par une queue de poussières et de gaz ionisé qui lui donne une forme très caractéristique. (ats)