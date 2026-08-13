Lors d'une éclipse, l’œil peut recevoir une dose de rayonnement dangereusement élevée. Image: Shutterstock

Vous avez regardé l'éclipse sans lunettes? Voici ce qu’il faut faire

Admirer une éclipse solaire à l'œil nu comporte de graves dangers pour la rétine. Plusieurs symptômes sont à surveiller.

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Regarder le soleil sans lunettes de protection est dangereux et peut provoquer des lésions de la rétine. En temps normal, le regard se détourne automatiquement d’un soleil éblouissant. Mais lors d’une éclipse solaire partielle, ce réflexe protecteur est moins efficace. En quelques secondes seulement, l’œil peut ainsi recevoir une dose de rayonnement dangereusement élevée, avertit l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

La cornée et le cristallin concentrent la lumière sur la macula, aussi appelée tache jaune, la zone de la rétine où la vision est la plus précise. Des brûlures peuvent alors s’y produire. Cette partie de l’œil joue un rôle essentiel pour lire, reconnaître les visages et distinguer précisément les détails. Même lorsque le soleil est masqué à 99%, la lumière qui atteint la rétine reste très intense.

Donald Trump n’a toujours pas pu résister à la tentation le 21 août 2017. Image: imago

En cas de rétinopathie solaire légère, la vision se rétablit généralement en grande partie, voire complètement, dans un délai maximal de six mois, explique le médecin Martin Zinkernagel au Tages-Anzeiger. Des séquelles permanentes sont toutefois possibles et, dans le pire des cas, la personne peut perdre la vue:

«En cas d’exposition plus importante – par exemple lorsqu’on observe une éclipse solaire sans protection –, il existe un risque de perte de vision permanente» Martin Zinkernagel

Quels sont les symptômes

Les brûlures se manifestent par des taches noires au centre du champ de vision, semblables à celles que l’on peut apercevoir après avoir brièvement regardé le soleil.

Comme les lésions de la rétine ne provoquent aucune douleur au début, elles sont généralement détectées trop tard. La rétine elle-même ne possède en effet aucun récepteur de la douleur.

Les personnes concernées ne remarquent souvent les lésions que plusieurs jours plus tard. Les symptômes sont les suivants:

Une vision floue ou brouillée

Une tache grise, sombre ou aveugle au centre du champ de vision

Des lignes qui paraissent déformées ou ondulées

Des images rémanentes persistantes

Une perception des couleurs altérée

Une sensibilité accrue à la lumière

Les personnes touchées peuvent, par exemple, ne plus distinguer clairement certaines lettres d’un texte. Les visages peuvent également sembler masqués ou déformés dans la partie centrale du champ de vision.

Quand consulter un médecin

Toute personne présentant de tels symptômes devrait consulter un ophtalmologue. Il est particulièrement important d’agir rapidement en cas de nette dégradation de la vision. Il n’est toutefois pas possible de garantir que l’œil récupérera complètement.

Il n’existe actuellement aucun traitement éprouvé permettant de restaurer les cellules de la rétine déjà endommagées. (kek/trad.jzs)