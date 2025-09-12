Serge Bavaud est le nouveau patron du Renseignement suisse. Keystone

Les espions suisses ont un nouveau chef et il est Romand

Serge Bavaud, chef du Centre de gestion des crises des Affaires étrangères, succédera à Christian Dussey à la tête du SRC dès le 1er novembre.

Serge Bavaud, responsable du Centre de gestion des crises du Département Fédéral des affaires étrangères, dirigera le Service de renseignement de la Confédération (SRC), a annoncé vendredi le Conseil fédéral. Il remplacera Christian Dussey dès le 1er novembre.

Agé de 52 ans, le Fribourgeois prendra la tête du SRC au 1ᵉʳ novembre. Son prédécesseur, qui avait annoncé rester jusqu'à fin mars 2026, quittera ses fonctions à la fin de l'année. Bavaud avait été nommé ambassadeur en Algérie en juin et aurait dû prendre ses fonctions cet automne.

La situation est délicate au SRC. l'ex-chef Christian Dussey parlait, lors de sa démission, d’«exigences qui explosent». Les enquêtes internes de satisfaction révèlent un climat tendu. Le directeur sortant reconnaît lui-même une certaine lassitude. Après deux mois de transition, Dussey quittera donc ses fonctions fin décembre, soit trois mois plus tôt que prévu. Il devait initialement rester jusqu’en mars 2026.

Jusqu'à sa prise de poste au SRC, Serge Bavaud, restera à la tête du Centre de gestion des crises du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Développement suit... (jah avec ats)