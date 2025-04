Le lobby routier s’oppose à une hausse de l’essence. Image: Shutterstock

Le prix de l’essence va monter: la tactique du Conseil fédéral dénoncée

Le lobby routier tire la sonnette d'alarme: il veut empêcher une augmentation de quatre centimes du prix de l'essence. Le Conseil fédéral doit, selon lui, renoncer à une mesure d'économie au détriment des automobilistes.

Doris Kleck / ch media

C'était l'une des grandes controverses lors de la campagne de votation sur l'extension de l'autoroute en novembre dernier: le prix de l'essence allait-il augmenter ou non? C'est justement la gauche qui a alimenté le clivage ville-campagne, avertissant que la population rurale devrait financer l'extension des autoroutes dans les centres urbains par des prix de l'essence plus élevés.

Albert Rösti s'était fermement opposé à cet argument: il prétendait qu'un «oui» à la votation n'aurait aucun impact sur le prix de l'essence, car les six projets ne devaient être financés qu'à partir de 2033. Grâce à une priorisation des projets, l'augmentation de la taxe sur l'essence aurait pu être évitée, selon ses dires.

Les réserves fondent

Mais aujourd'hui, la discussion est relancée par le lobby routier. L'association routesuisse a mis en garde mardi contre une augmentation de quatre centimes du prix de l'essence:

«Nous sommes alarmés» Olivier Fantino, directeur de routesuisse.

Car pour la toute première fois, les réserves du Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (Forta) ont baissé l'an dernier — de près de 200 millions de francs, pour atteindre 3,4 milliards.

Et cette tendance devrait se poursuivre, selon routesuisse. En effet, la baisse rapide ne résulte pas seulement des projets de construction en cours, mais également de la réduction des apports au Forta décidée par le Conseil fédéral. Fantino avertit:

«La Confédération doit renoncer à toute nouvelle mesure d’économie sur les apports au Forta, sous peine de provoquer une augmentation du prix de l’essence de quatre centimes à partir de 2028.»

Les réserves du Forta baisseront à 18 millions de francs

En réalité, un simple coup d'œil à la planification financière de la Confédération montre que les réserves du Forta diminuent rapidement. A la fin de 2027, elles s’élèveront encore à 561 millions de francs, mais ne seront plus que de 18 millions de francs à la fin de 2028.

Mais la Confédération elle-même n'attribue pas cette diminution à ses propres mesures d'économie: «En raison des investissements élevés, les réserves du fonds diminuent de 2,9 milliards (-72%) entre fin 2024 et fin 2028 pour atteindre 18 millions», écrit la Confédération dans sa planification financière de fin août 2024. Durant cette période, les investissements augmentent en moyenne de 1,1% par an. Cet argent sera notamment nécessaire pour la construction du deuxième tunnel du Gothard.

La loi prévoit que le Conseil fédéral peut augmenter la surtaxe sur les huiles minérales de quatre centimes l'année précédant la chute des réserves du fonds en dessous de 500 millions de francs. Dans sa planification financière, la Confédération part du principe que cela sera déjà le cas en 2027. Ce qui permettrait d'injecter 240 millions de francs par an dans le Forta.

Le lobby routier reproche au Conseil fédéral sa tactique

Routesuisse cherche encore à éviter cette augmentation et s'oppose à la réduction des apports du Forta de 100 millions de francs par an, comme prévu dans le paquet d'allègement budgétaire 2027 actuellement en consultation. Le Conseil fédéral propose toute une série de mesures d’économie, principalement pour financer les dépenses croissantes de l’armée et de l’AVS

Le directeur de routesuisse, Fantino, parle de la «tactique du salami» du Conseil fédéral. Selon lui, les automobilistes ont déjà contribué aux économies. En effet, depuis l'année dernière, 10% des recettes de l'impôt sur les huiles minérales sont redirigées vers la caisse générale de la Confédération au lieu d'être affectées au Forta. En contrepartie, les voitures électriques ne bénéficient plus de l'exonération de l'impôt sur les automobiles.

Taxation des voitures électriques

La question est de savoir si une augmentation du prix de l'essence pourrait vraiment être évitée en renonçant à cette mesure d’économie. Le fonds disposerait alors d'une réserve de 218 millions de francs à la fin de 2028, au lieu des 18 millions prévus. Ce qui ferait également passer le niveau du fonds sous la barre des 500 millions de francs. A ce sujet, Fantino déclare qu’il ne s'attend pas à ce que les prévisions se réalisent comme prévu dans la planification financière, car les projets de construction sont souvent soumis à des retards.

De plus, il est déjà clair qu'à l'avenir, la Confédération souhaite faire payer davantage les propriétaires de voitures électriques afin de compenser la baisse des recettes de l'impôt sur les huiles minérales. Le Conseil fédéral mettra un projet en consultation cette année. Dans le scénario optimiste, les véhicules électriques seront taxés à partir de 2030.

Traduit et adapté par Noëline Flippe