Cinq ans de retard pour le F-35? Washington contredit Berne

Handout photo issued by the Royal Navy of an F-35B Lightning II being made ready to conduct night flying operations. Picture date: Saturday August 2, 2025. (KEYSTONE/PRESS ASSOCIATION IMAGES/LPhot Bil ...
Un F-35 Lightning II, le 2 août dernier.Image: PA Wire / PRESS ASSOCIATION IMAG

Le F-35 «continue de ne pas tenir ses promesses», selon Washington

Berne promet ses premiers avions de combat F-35 pour 2027. Mais selon la Cour des comptes américaine, la version définitive n’existera pas avant 2031.
11.09.2025, 11:1311.09.2025, 11:13
Les jets de combats F-35A, commandé par la Suisse à Washington, ne seront disponibles, dans leur version définitive, qu’en 2031, rapporte Le Temps. C’est ce que révèle un audit du Government Accountability Office (GAO), l’équivalent américain de la Cour des comptes. Problème: le Conseil fédéral continue d’affirmer que les premiers appareils seront livrés en 2027.

D'après le rapport américain publié le 3 septembre, la version dite «Block 4», choisie par la Suisse, accumule les problèmes. Prévue initialement pour 2026, elle ne sera pleinement opérationnelle qu’au mieux cinq ans plus tard. Certaines fonctions promises sont encore en développement. Le GAO relève aussi que la modernisation du moteur et des logiciels, indispensables à cette mise à niveau, n’est pas garantie dans les délais. Il assène:

«Le programme F-35 continue de connaître des retards de livraison et des problèmes de qualité»

Que dit la Confédération?

Interrogé, l’Office fédéral de l’armement (Armasuisse) assure que la Suisse recevra bien les appareils dans la configuration Block 4 la plus récente. «Tous les F-35A sont déjà livrés aujourd’hui dans cette configuration», affirme son porte-parole Kaj-Gunnar Sievert au Temps, en précisant que les mises à jour ultérieures de logiciels font partie de la gestion normale du cycle de vie.

Ce chantier vaudois prépare l'arrivée des F-35

Reste la question des coûts. Lors du choix du F-35A en 2021, le prix annoncé était légèrement supérieur à cinq milliards de francs. Depuis, il a été réévalué à plus de six milliards, avec une possible hausse supplémentaire maximale de 1,3 milliard reconnue par le Conseil fédéral. Le Temps relève par ailleurs que le GAO souligne que les dépassements continueront d’être en partie répercutés sur les pays partenaires.

Malgré ces incertitudes, Berne maintient son projet. Le F-35A est présenté comme un gage de supériorité technologique et de dissuasion. Mais près de 20 ans après le lancement du programme, la Cour des comptes américaine constate que l’appareil «continue de faire des promesses excessives et de ne pas les tenir». (jah)

