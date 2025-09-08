en partie ensoleillé17°
Ce chantier vaudois prépare l'arrivée des F-35

Un avion F/A-18 roule sur la piste devant la tour de controle lors d&#039;une conference de presse de Skyguide sur la securite dans l&#039;espace aerien suisse le mercredi 23 juillet 2025 au Swiss Aer ...
Un F/A-18 sur le tarmac de l'aéroport de Payerne (image d'archives).Keystone

La base aérienne pour les F-35A se développe à Payerne (VD), malgré l'incertitude qui entoure l'acquisition des nouveaux avions américains.
08.09.2025, 11:1308.09.2025, 11:13
Plus de «Suisse»

Les premiers travaux concrets sur la base aérienne de Payerne (VD) prévue pour accueillir les F-35A vont démarrer cette année, indique Armasuisse lundi. Cette annonce intervient alors que le doute plane sur le prix de ces avions américains.

L'office fédéral Armasuisse a voulu se montrer rassurant la semaine dernière en affirmant que la livraison de ces appareils se fera dans les temps, soit à partir de mi-2027. Ce alors qu'on apprenait plus tôt cet été que les Etats-Unis n'étaient pas disposés à accepter un prix fixe pour l'achat des 36 avions de combat.

Les F-35 sont bien en route pour la Suisse

La base de Payerne avait été choisie pour service de base d'entraînement une fois les F-35A livrés en Suisse. Un centre de recherche doit aussi voir le jour. Les premières étapes concrètes concernent ce volet.

«Les premiers travaux concrets commenceront cette année dans des espaces de coworking appartenant à la commune de Payerne sur le site de swiss aeropole», indique Armasuisse dans un communiqué. Les travaux doivent se poursuivre dans des locaux propres à l'office l'été prochain. Le développement de la base doit créer une quarantaine d'emplois. (jzs/ats)

