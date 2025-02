Pourquoi cet agent du FBI est «impressionné» par la Suisse

En poste depuis décembre à l'ambassade américaine à Berne, Joel DeCapua est l'homme de liaison de la police fédérale américaine. image: fbi/x

Comme quoi, aussi petite soit-elle, la Suisse peut quand même en boucher un coin à l'imposante agence fédérale américaine - qui plus est, dans un domaine inattendue.

C'est à l'occasion des journées suisses de la cybersécurité à Berne que l'agent spécial du FBI, Joel DeCapua, n'a pas mâché ses compliments à l'égard des autorités suisses. Selon lui, le FBI «aurait beaucoup à apprendre des polices cantonales» helvétiques - on en rougirait presque.

Rajoutant même une couche, l'agent s'est dit «très impressionné par le professionnalisme des unités d'enquête Cyber des polices cantonales et de la police fédérale», car elles parviennent à résoudre en quelques semaines des affaires qui prennent des mois au FBI.

Stationné depuis décembre à l'ambassade américaine à Berne, Joel DeCapua est l'homme de liaison de la police fédérale américaine auprès des autorités suisses de poursuite et coordonne les actions contre la cybercriminalité et le cyberespionnage.

Traquer les cybercriminels

Les preuves permettant d'élucider une affaire de criminalité sur internet se trouvent rarement dans un seul pays, a-t-il expliqué mercredi. Et, sans collaboration internationale, on a peu de chance face aux hackers et à la cybercriminalité.

Contrairement au passé, les hackers agissent aujourd'hui en réseau, avec la mise en place d'un véritable écosystème. De nombreux cybercriminels se sont spécialisés dans une étape spécifique du piratage, poursuit l'agent spécial. Les autres tâches sont effectuées par d'autres personnes.

«Aujours'hui, nous n'attrapons que deux types de cybercriminels: les stupides et les cupides» Joel DeCapua

Pour arrêter un hacker, il faut souvent revenir des années en arrière pour découvrir les erreurs qu'ils ont pu faire.A titre d'exemple, l'agent du FBI cite le cas de cybercriminels qui se sont fait pincer pour avoir acheté avec leur véritable carte de crédit la fausse pièce d'identité qu'ils ont utilisée pour acheter des bitcoins. (mbr/ats)