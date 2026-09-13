Viola Amherd ne cesse de faire parler d'elle ces derniers jours. Image: iStock Editorial

Voici combien la Suisse a déjà dépensé pour les F-35

Alors que les tiroirs du fiasco de l'achat de l'avion de chasse américain s'ouvrent un à un, on connait la somme que la Confédération a déjà versé aux Américains.

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Le scandale autour des avions de combat F-35 n’en finit plus. Les journaux de Tamedia ont révélé dimanche que Viola Amherd, alors conseillère fédérale chargée de la Défense, avait été informée par les États-Unis que le F-35 entraînerait des surcoûts et qu’il n’existait pas de prix fixe. Par la suite, elle annoncé sa démission.

De son côté, le SonntagsBlick a découvert que la Suisse avait déjà versé 1,7 milliard de francs aux États-Unis pour les avions de chasse. Le dernier versement remonte au mois de mars, a indiqué au journal un porte-parole d’Armasuisse.

Mi-2025, les dépenses s’élevaient encore à 870 millions de francs. Selon le calendrier actuel, le prochain versement dans le cade de l’acquisition des avions de combat est prévu début 2027.

Six avions en moins

Le Conseil fédéral estime désormais que les 6 milliards de francs approuvés ne permettront d’acquérir qu’une trentaine d’appareils.

La session parlementaire qui débute lundi risque d'être animée Le PS veut une enquête sur l’achat des F-35

À l’époque, Viola Amherd et les responsables de l’Office fédéral de l’armement Armasuisse avaient assuré que la Suisse recevrait 36 avions de combat américains pour cette somme. Grâce à un prix fixe, celle-ci ne devait pas bouger.

L’ex-conseillère fédérale a indiqué au Sonntagsblick qu’elle respectait le travail politique et parlementaire en cours sur ce dossier, et qu’elle avait fourni des renseignements aux instances compétentes.

Selon le SonntagsBlick, la Suisse a également versé 800 millions de francs pour les missiles de défense antiaérienne Patriot, dont la livraison a elle aussi été retardée et le coût revu à la hausse.

(hkl/ATS, trad joe)