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Etape majeure dans la livraison des F-35 en Suisse

An F-35A of the Italian Air Force exiting its hangar at Ghedi Air Base, Italy. Copyright: RiccardoxNiccoli/StocktrekxImages RCN100705M
Les huit premiers F-35 seront utilisés pour la formation des pilotes helvétiques dès mi-2027 en Arkansas (image d'archives).Image: www.imago-images.de

Etape majeure dans la livraison des F-35 en Suisse

L'assemblage principal du premier avion de combat destiné à la Suisse a débuté aux Etats-Unis. La livraison de huit appareils est prévue pour 2028.
28.05.2026, 12:5328.05.2026, 12:53

La livraison des F-35 en Suisse passe une nouvelle étape importante, communique jeudi armasuisse. L'assemblage principal du premier jet a débuté dans l'usine de Lockheed Martin en Géorgie (Etats-Unis).

La production des premiers composants destinés aux avions suisses était déjà lancée. Les phases suivantes de production et d'assemblage suivront dans les prochains mois, précise armasuisse. Plus de 2100 sous-traitants répartis dans le monde sont actifs dans la chaîne de production.

Des documents sensibles sur le F-35 vont être partiellement dévoilés

Les huit premiers F-35 seront utilisés pour la formation des pilotes helvétiques dès mi-2027 en Arkansas (Etats-Unis). La livraison en Suisse est attendue un an après. Les F-35 restants seront livrés depuis le site d'assemblage final de Cameri, en Italie. (jzs/ats)

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