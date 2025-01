Une célèbre entreprise suisse lance son «anti-pick-up» aux Etats-Unis

Ce nouveau modèle vise à être utilisé dans les hôtels et les clubs de golf en Europe, mais également les zones résidentielles aux Etats-Unis. Image: Microlino

L’entreprise zurichoise Micro, célèbre pour ses trottinettes et ses minivoitures électriques, ambitionne de séduire les consommateurs des banlieues américaines avec son nouveau véhicule.

Benjamin Weinmann / ch media

Les Américains aiment le confort. L'entrepreneur zurichois Wim Ouboter l'a bien compris et entend en tirer profit. Avec ses fils Merlin et Oliver, le fondateur et propriétaire de l’entreprise familiale Micro, réputée pour ses trottinettes, lance un nouveau modèle de sa gamme Microlino. Au Salon de l’automobile de Bruxelles, il a présenté le Spider, qu’il qualifie d’«anti-pick-up».

La célèbre trotinette Microlino Image: dr

Selon le communiqué, ce nouveau modèle vise à être utilisé dans les hôtels et les clubs de golf en Europe, mais également les zones résidentielles aux Etats-Unis. Wim Ouboter explique que les Etats-Unis représentent le plus grand marché mondial pour les voiturettes de golf, fréquemment utilisées pour les déplacements au sein des quartiers résidentiels.

Le Spider, dit-il, est «l’opposé des gros pick-up électriques. Il est conçu pour les 95% des trajets, où l’on se rend seul au travail». Le véhicule est adapté aux routes limitées à 35 miles par heure (soit 56 km/h).

Contrer les gros véhicules

Contrairement aux modèles Microlino existants, qui possèdent une porte à l’avant, le Spider est ouvert sur les côtés pour permettre une entrée et une sortie rapide, sans portes. Le toit, ouvert également, peut être fermé par une capote en tissu. Cependant, convaincre les consommateurs américains de s’intéresser à ce petit véhicule s’annonce comme un défi dans le pays du «bigger is better».

Actuellement, la famille Ouboter est en quête de partenaires prêts à distribuer le nouveau Microlino aux Etats-Unis: groupes de concessionnaires, sociétés de leasing ou autres entrepreneurs. Ces véhicules, fabriqués à Turin, en Italie, sont disponibles dans une centaine de points de vente en Europe.

Wim Ouboter nourrit de grands espoirs pour son expansion aux Etats-Unis, comme il l’a récemment confié à la Handelszeitung. «Les Etats-Unis sont un marché sous-estimé pour ce type de véhicules», affirme-t-il. Pour réduire leur empreinte carbone, les Américains doivent pourtant passer à des véhicules plus petits, selon lui.

«Mais il ne faut pas non plus s’attendre à ce qu’ils adoptent les vélos comme alternative»

Swiss aussi mise sur les mini-véhicules

Aujourd’hui, de nombreuses personnes utilisent des voiturettes de golf pour des trajets courts ou des petites courses, bien qu’elles ne soient pas conçues à cet effet. Parmi les marchés cibles, Wim Ouboter cite la ville de Peachtree, dans l’Etat de Géorgie, avec ses 13 000 habitants et ses 9000 voiturettes de golf.

«Là-bas, presque tout le monde possède une villa avec jardin et prise électrique. C’est un territoire idéal pour Microlino»

Image: dr

Récemment, la compagnie aérienne Swiss a par ailleurs acheté trois Microlinos pour permettre à ses employés de se déplacer entre le hangar de l’aéroport et le siège principal situé à Kloten.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder