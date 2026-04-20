Une femme devant le bâtiment principal de l’ETH Zurich à Zurich. Keystone

La professeure Paola Picotti reçoit le prix Otto Nägeli

Spécialiste des maladies neurodégénératives, la chercheuse de l’ETH Zurich Paola Picotti est distinguée pour ses travaux sur Alzheimer et Parkinson grâce à des avancées en spectrométrie de masse.

Plus de «Suisse»

La professeure de l'ETH Paola Picotti reçoit le prix Otto Nägeli pour ses travaux de recherche sur la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Ce prix est considéré comme l'une des plus prestigieuses distinctions scientifiques de Suisse et est doté de 200 000 francs.

Ce prix récompense les travaux de Picotti dans le domaine du développement des technologies de spectrométrie de masse et de leur application à la recherche sur les maladies humaines, a annoncé lundi l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich).

Picotti a mis au point une technologie lui permettant d'étudier des milliers de structures protéiques d'un seul coup. La chercheuse a utilisé cette technologie pour étudier les modifications structurelles des protéines dans le cadre de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, et ainsi décrypter les mécanismes de ces maladies.

La professeure de l'ETH compte utiliser le montant du prix pour faire avancer ses recherches. À l'avenir, elle souhaite étudier comment les informations obtenues pourraient être utilisées pour concevoir de manière ciblée des molécules actives capables de corriger ces modifications. (tib/ats)