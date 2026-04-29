La population de Moutier a baissé de près de 5% en 10 ans: une exception en Suisse. Image: Keystone

Le nombre d'habitants explose dans ces 6 villes romandes

La population de certaines villes suisses a augmenté de plus de 40% au cours des dix dernières années. Si l'écrasante majorité des centres urbains comptent toujours plus d'habitants, certains affichent la tendance opposée.

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La Suisse est de plus en plus urbanisée. Près de quatre millions de personnes travaillent aujourd'hui dans les villes helvétiques, rappelle ce mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans une publication consacrée à ce sujet. Cela correspond à près de sept personnes actives sur dix.

«C’est dans les villes que l’on commerce, que l’on échange, que l’on apprend, que l’on innove, que l’on vit et que l’on travaille», résume l'OFS. Cette attractivité économique se reflète dans leur population: au cours des 10 dernières années, l'écrasante majorité des centres urbains suisses a vu sa population augmenter, souvent de manière vertigineuse.

Près de la moitié des 180 villes listées par l'OFS ont enregistré une progression supérieure à 10% entre 2014 et 2024. Pour 12 d'entre elles, la hausse a même dépassé 20%. Au cours de cette même période, la population globale a augmenté de 9,9%.

Les villes dont la population a le plus augmenté se situent surtout en région lémanique et zurichoise. Bussigny et Crissier, deux communes de l’agglomération lausannoise, affichent une croissance de plus de 40%. En d'autres termes, leur population a grimpé de plus d'un tiers, en passant de quelque 8000 habitants à près de 12 000 pour la première et d'environ 7000 à 10 600 pour la deuxième. Le Mont-sur-Lausanne complète le podium, avec une hausse de 37%.

De nombreuses communes genevoises sont également présentes dans le haut du classement. C'est le cas de Chêne-Bougeries, qui englobe plusieurs quartiers à la périphérie de Genève et qui affiche une croissance de 29%. Meyrin, Lancy et Thônex ont également vu le nombre de leurs habitants augmenter de plus de 20%.

Les villes de plus de 100 000 habitants affichent une croissance plus modérée. Seule Zurich a enregistré une augmentation supérieure à la moyenne nationale, à savoir 11,5%. Les hausses plus spectaculaires concernent donc avant tout les communes situées à proximité des plus grands centres.

Seules huit villes reculent

Si la tendance globale est à la hausse, on recense tout de même quelques communes ayant perdu des habitants ces dix dernières années. Il s'agit d'une exception, car seules 8 villes sur 180 ont vu leur population rétrécir entre 2014 et 2024. Elles se situent principalement dans l'arc jurassien, au Tessin et dans les Grisons.

La ville frontalière de Chiasso (TI) enregistre la perte la plus sévère: sa population résidante permanente est passée de 8202 à 7564 habitants, ce qui correspond à une baisse de près de 8%.

Suivent Le Locle et Moutier, dont la population a diminué d'environ 5%, ainsi que La Chaux-de-Fonds, qui affiche une diminution de 3,7%.

Pression sur le logement

Les villes «constituent le moteur économique» du pays et «contribuent de manière significative à la création de valeur», souligne l'OFS. Pourtant, cela n'a pas que des conséquences positives.

Le taux de logements vacants diminue depuis 2021, surtout dans les centres urbains. La situation est «particulièrement critique dans les grandes villes», observe l'OFS: le taux de vacance y est d'à peine 0,38%.

«Cette pénurie est problématique, car elle contribue à la hausse des loyers», ajoute la publication. Cette situation explique en partie pourquoi la population de nationalité suisse tend à quitter les centres urbains, qui attirent des migrants hautement qualifiés. Environ 33,3% de la population urbaine ne possède pas la nationalité helvétique, note l'OFS, contre 21,7% dans le reste du pays.