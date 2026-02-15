Martin Pfister, à la tête du département de la défense (DDPS), s'est rendu à sa première Conférence de Munich sur la sécurité ce week-end (image d'illustration). Keystone

Pourquoi la Suisse est critiquée pour ses dépenses militaires

Beat Jans et Martin Pfister ont représenté la Suisse à la 62e Conférence de Munich sur la sécurité, qui s'achève dimanche. Ignazio Cassis y participait au nom de l'OSCE. Et nos «dépenses militaires modestes» y ont été épinglées.

La Suisse était représentée à la 62e Conférence de Munich sur la sécurité, qui s’achève dimanche, par les conseillers fédéraux Beat Jans et Martin Pfister, tandis qu’Ignazio Cassis s’y est rendu au nom de l’OSCE, dont il assure la présidence tournante.

Beat Jans, chef du Département fédéral de justice et police (DFJP), a souligné la nécessité d’une coopération internationale étroite pour protéger la Suisse face aux différentes menaces. Il a rencontré ses homologues allemand et autrichien, ainsi que la directrice d’Europol Catherine De Bolle, avec qui il a évoqué la coopération transfrontalière et le partage de données contre la criminalité organisée.

Beat Jans a également abordé la question de la protection des droits humains avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Volker Türk, tandis que plus d’une centaine de policiers cantonaux ont été dépêchés à Munich pour assurer la sécurité autour de l’enceinte de la conférence.

Dépenses militaires modestes

Martin Pfister, à la tête du département de la défense (DDPS), pour sa première participation, a défendu les dépenses militaires modestes de la Suisse, critiquées pour être inférieures à 1% du PIB – contre 5% pour les pays membres de l'Otan -, lors de rencontres avec ses homologues baltes, slovènes et irlandais. Les discussions ont porté sur la coopération et les exercices militaires communs.

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a, en préambule de la Conférence vendredi, multiplié les rencontres diplomatiques avec la secrétaire générale déléguée de l’Otan Radmila Shekerinska, le responsable européen du Département d’État américain Brendan Hanrahan, ainsi que ses homologues géorgien et syrien. Il a notamment discuté du rôle de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans la sécurité européenne et le processus de paix en Ukraine et au Moyen-Orient. (sda/ats)