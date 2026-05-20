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La Suisse est le meilleur pays du monde où vivre en 2026

La Suisse est le meilleur pays du monde où vivre en 2026
Ce petit Helvète a des raisons de sourire.Image: montage watson

Ce classement mondial place la Suisse devant ses voisins

Un classement récent évalue 100 pays selon leur stabilité, leur sécurité et leur qualité de vie. Les résultats réservent quelques surprises, mais l’Europe (et surtout la Suisse) y domine largement.
20.05.2026, 10:2220.05.2026, 10:22
Un article de
t-online

Les meilleurs pays du monde: l’expression évoque d’abord de belles plages, des paysages spectaculaires ou une bonne gastronomie. Mais un classement publié par U.S. News & World Report évalue les Etats selon des critères bien plus larges: stabilité politique, système de santé, sécurité, infrastructures ou encore qualité de vie.

Pour établir ce classement, 100 pays ont été analysés. Un constat saute aux yeux: les Etats européens occupent massivement les premières places. Les pays nordiques obtiennent notamment d’excellents résultats dans de nombreux domaines.

La Suisse conserve la première place

La Suisse arrive une nouvelle fois en tête du classement. Selon les auteurs de l’étude, cette position s’explique avant tout par la combinaison entre puissance économique, stabilité politique et qualité de vie élevée. Le pays a obtenu des scores particulièrement élevés dans plusieurs catégories, notamment en matière de gouvernance et de développement économique.

La Suisse n'est pas sur le podium des pays les plus riches du monde

D’autres pays européens figurent également parmi les mieux classés: le Danemark arrive deuxième, la Suède troisième. Les Pays-Bas occupent la quatrième place, tandis que notre voisin allemand s'assied sur la cinquième. La France, de son côté, n'obtient que la douzième position.

Classement général: les 25 meilleurs pays du monde

  1. Suisse,
  2. Danemark,
  3. Suède,
  4. Allemagne,
  5. Pays-Bas,
  6. Norvège,
  7. Royaume-Uni,
  8. Finlande,
  9. Luxembourg,
  10. Autriche,
  11. Belgique,
  12. France,
  13. Irlande,
  14. Australie,
  15. Islande,
  16. Singapour,
  17. Japon,
  18. Etats-Unis,
  19. Canada,
  20. Corée du Sud,
  21. Nouvelle-Zélande,
  22. République tchèque,
  23. Espagne,
  24. Italie,
  25. Slovénie

Au total, 18 des 25 pays les mieux classés se trouvent en Europe. Les Etats nordiques se distinguent surtout par la qualité de leur système de santé, leur haut niveau de sécurité et des infrastructures efficaces. Le classement met ainsi en évidence une tendance: ce ne sont pas forcément les pays les plus grands ou les plus puissants économiquement qui obtiennent les meilleurs résultats, mais ceux qui parviennent à concilier prospérité, sécurité et stabilité sociale.

Votre ville est-elle adaptée aux vélos? Voici le classement

Les pays offrant la meilleure qualité de vie

En complément du classement général, l’étude s’est également intéressée à différents aspects de la vie quotidienne. En matière de qualité de vie, les pays nordiques dominent une nouvelle fois le classement.

  1. Finlande,
  2. Islande,
  3. Norvège,
  4. Danemark,
  5. Suède,
  6. Suisse,
  7. Singapour,
  8. Japon,
  9. Luxembourg,
  10. Pays-Bas

Les critères pris en compte incluaient notamment le système de santé, la sécurité, l’éducation et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les meilleurs pays pour voyager en solitaire

L’étude a aussi établi un classement destiné aux personnes voyageant seules. Les éléments déterminants étaient principalement la sécurité, les infrastructures et les transports publics.

  1. Islande,
  2. Irlande,
  3. Nouvelle-Zélande,
  4. Grèce,
  5. Australie,
  6. Suisse,
  7. Canada,
  8. Singapour,
  9. Luxembourg,
  10. Norvège

L’Islande se distingue particulièrement dans cette catégorie grâce à un faible taux de criminalité et à des infrastructures de qualité. (lhe/hun)

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