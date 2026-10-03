en partie ensoleillé13°
DE | FR
burger
Suisse
Europe

La taxe européenne sur les colis pénalise aussi La Poste

La taxe européenne sur les colis pénalise aussi La Poste

La Poste constate une baisse à deux chiffres des envois vers l’UE. Son patron doute de l’efficacité de la taxe contre les importations chinoises.
03.10.2026, 08:4703.10.2026, 08:47
Der CEO der Schweizer Post, Pascal Grieder bei einem Gespraech anlaesslich des Swiss Media Forum vom Freitag, 8. Mai 2026 auf dem Motorschiff Diamant in Luzern. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Pascal Grieder.Keystone

La taxe douanière de l'Union européenne (UE) sur les petits colis en provenance de pays tiers a eu des répercussions sur La Poste, indique son directeur Pascal Grieder. Le nombre de paquets expédiés dans l'UE a chuté d'un «pourcentage à deux chiffres», ajoute-t-il.

«Cela devrait toutefois revenir peu à peu à la normale», relève Grieder dans un entretien diffusé samedi par la Schweiz am Wochenende. C'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis, où une taxe similaire a eu des répercussions encore plus fortes au début, note-t-il.

Un concurrent chinois débarque dans la guerre du colis en Suisse
Un concurrent chinois débarque dans la guerre du colis en Suisse

Il doute «que l'objectif de protéger le marché contre les importations chinoises soit atteint», car les entreprises comme le site chinois de vente en ligne à bas prix Temu installent de grands entrepôts en Europe et expédient les colis à partir de là, ce qui leur évite de payer la taxe.

Un droit de douane forfaitaire de 3 euros par article provenant d'un pays tiers est prélevé dans l'UE depuis juillet. Ce sont en principe les vendeurs ou les importateurs qui sont responsables du paiement de cette taxe. Certains commerçants répercutent ce montant sur les consommateurs en vendant leurs marchandises plus chères.

La part des colis chinois a doublé

Une redevance européenne pour frais de gestion s'appliquera en outre aux importations en provenance de pays tiers vers l'UE à partir du 1er novembre. Les plateformes de commerce en ligne comme Shein, Temu ou AliExpress seront chargées de leur paiement. Ces mesures visent à lutter contre l'afflux de colis bon marché.

Même si la Suisse n'était pas visée par ces décisions, elles touchent aussi les exportateurs locaux, relève Grieder.

Selon lui, La Poste transporte actuellement 100 millions de colis de plus par an qu'il y a dix ans. 60 millions de colis proviennent de grands prestataires européens, ajoute-t-il. Les petits commerces représentent 20 millions de colis supplémentaires et les colis en provenance de Chine 20 millions de plus. La part du marché des colis chinois est passée de 6% à 11% du volume total des colis par rapport à il y a dix ans, précise le directeur du géant jaune. (dal/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
La police vaudoise met en garde contre une arnaque liée à La Poste
Video: twitter
Ceci pourrait également vous intéresser:
La rentes AVS et AI vont augmenter: voici les chiffres
Le Conseil fédéral a adapté ce vendredi les rentes ordinaires à l’évolution des salaires et des prix. Des augmentations entreront en vigueur dès l'an prochain.
Les rentes AVS/AI seront adaptées à l'évolution des prix et des salaires au 1er janvier 2027. Le Conseil fédéral a décidé vendredi d'une hausse de 1,59%. La rente minimale passera à 1280 francs par mois, contre 1260 actuellement.
L’article