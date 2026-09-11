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Speedaf: un Chinois débarque dans la guerre du colis en Suisse

Votre prochaine commande sur Temu ou Shein pourrait bientôt être livrée par Speedaf plutôt que par la poste ou DHL.
Votre prochaine commande sur Temu ou Shein pourrait bientôt être livrée par Speedaf plutôt que par la poste ou DHL. image: speedaf

Un concurrent chinois débarque dans la guerre du colis en Suisse

Le prestataire logistique chinois Speedaf développe son propre réseau en Suisse et pourrait ainsi exercer une pression considérable sur les acteurs historiques tels que La Poste, Planzer, DPD et DHL.
11.09.2026, 18:3111.09.2026, 18:31

Une nouvelle bataille concurrentielle se dessine sur le marché suisse du colis. Le prestataire logistique chinois Speedaf développe son propre réseau en Suisse et pourrait ainsi exercer une pression considérable sur les acteurs historiques tels que La Poste, Planzer, DPD et DHL.

Speedaf est spécialisée dans la logistique transfrontalière et opère dans plus de 30 pays d'Afrique, d'Asie du Sud et du Moyen-Orient. L'entreprise transporte des colis pour des plateformes de vente en ligne chinoises telles que Shein, Temu et AliExpress. En Suisse, un centre de tri pouvant traiter jusqu'à 50 000 envois par jour, ainsi que des centres de distribution régionaux à Zurich, Berne et Lausanne, sont prévus, selon une enquête de l'agence de presse AWP.

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La filiale suisse, créée en avril dernier, est déjà opérationnelle, a confirmé un représentant du personnel interrogé à ce sujet. Un volume important d'envois est déjà traité, sans toutefois fournir de chiffres précis.Pour ses livraisons, Speedaf prévoit de mettre en place un réseau de services de livraison de colis locaux, de transporteurs et de partenaires de livraison indépendants.

D'après les documents de l'entreprise, ces partenaires ont également pour objectif d'attirer les détaillants en ligne suisses, les commerces physiques et les PME. Cela permettrait à Speedaf de s'étendre au-delà des colis importés et de pénétrer directement le marché intérieur des services de livraison de colis déjà établis.Un représentant de premier plan du secteur suisse de la livraison a mis en garde AWP contre toute sous-estimation de ce nouveau concurrent.

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Grâce à son accès direct à d'importants volumes de colis en provenance de Chine, Speedaf pourrait connaître une croissance rapide. «D'ici un à deux ans, l'entreprise pourrait devenir un acteur majeur du marché suisse du colis.» (sda)

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