F-35

La Suisse pourrait réduire sa commande de F-35

Les 36 F-35A que la Suisse veut acheter pourrait co
Les États-Unis se disent prêts à livrer moins de F-35 à la Suisse, une option envisagée pour contenir l’explosion des coûts.Keystone

La Suisse pourrait réduire sa commande de F-35

Washington a confirmé être disposé à livrer moins que les 36 avions initialement prévus, une option désormais envisagée par Berne après l’annonce d’un dépassement budgétaire pouvant atteindre 1,3 milliard de francs.
14.09.2025, 14:2214.09.2025, 14:22
Les États-Unis se sont dits fondamentalement prêts à livrer moins d'avions de combat que les 36 F-35 initialement prévus. Ils ont informé la Suisse que cela pourrait être une option pour compenser l'augmentation massive des coûts.

Le porte-parole de l'Office fédéral de l'armement (Armasuisse) Kaj-Gunnar Sievert a confirmé à l'agence de presse Keystone-ATS une information de la NZZ am Sonntag. Du point de vue du gouvernement américain, «il s’agit d’une décision souveraine de la Suisse si elle souhaite commander moins de F-35.»

Scandale du F-35: cet UDC a eu des doutes sur le prix fixe

Selon Kaj-Gunnar Sievert, c'est là une option pour la suite des opérations de la Suisse, après l'annonce de l'importante augmentation des coûts pour l'acquisition des avions de combat. Au lieu du prix fixe de 6 milliards initialement prévu pour les 36 unités, il faut s'attendre à un dépassement pouvant aller de 650 millions à 1,3 milliard de francs.

Le nombre de 36 avions commandés est mentionné dans le contrat. La «Letter of Offer and Acceptance», qui encadre l’accord avec les États-Unis, devrait donc être modifiée en cas de diminution du nombre d'appareils, précise la NZZ am Sonntag.

Reste à savoir si le Parlement acceptera une réduction. Mi-août, le conseiller fédéral en charge de la Défense Martin Pfister avait évoqué la possibilité de réduire le nombre d'avions commandés afin de faire face à la hausse des coûts. (tib/ats)

