RUAG finalisera quatre F-35 en Suisse

Les nouveaux avions de combat suisses vont faire (un peu) plus de boucan

Le prix du F-35 continue d'augmenter et voici pourquoi

RUAG prévoit environ 100 personnes pour ce projet et s'est engagé à faire venir de Suisse romande 40% du personnel, écrit de son côté l'Office fédéral de l'armement. L'entreprise devrait en outre y investir quelque 100 millions de francs jusqu'en 2034. Ce point avait créé des inquiétudes en Suisse romande.

Tout le monde veut des F-35 et c'est un risque pour la Suisse

Les opérations compensatoires les plus importantes pour l'avenir de l'entreprise sont ainsi assurées, se félicite RUAG dans un communiqué. Lors de la signature du contrat, le constructeur américain Lockheed Martin s'est engagé à conclure des affaires compensatoires pour près de trois milliards de dollars avec des entreprises en Suisse.

Plus de «Suisse»

On imagine la conversation: «Alors tu prends ton bordel et tu cours par-là»; «Oui, chef».

On imagine la conversation: «Alors tu prends ton bordel et tu cours par-là»; «Oui, chef».

On a goûté les burgers de la star du foot Ronaldinho à Genève

Grosse polémique lors du match entre la France et les Pays-Bas

Les plus lus

Voici l'histoire des «irréductibles autonomistes» jurassiens

Comment le Jura a-t-il rejoint le canton de Berne? Et pourquoi l’atmosphère y est-elle devenue de plus en plus explosive? Une série tente de répondre à ces questions, en plongeant au cœur des collines jurassiennes.

En 1815, le Congrès de Vienne rattache l'ancienne Principauté épiscopale de Bâle au canton de Berne pour lui compenser la perte du Pays de Vaud et des bailliages argoviens. Leurs Excellences acceptent difficilement un cadeau qui ne laisse pas de les inquiéter. Entre Berne, un canton alémanique, protestant, et le Jura, région francophone, partiellement catholique, le mariage n'est pas évident.