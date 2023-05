Un bambin renversé et traîné par un véhicule

A quoi va ressembler la prochaine expo nationale suisse? On en sait plus

Ce tube planétaire a des racines suisses

Pionnier de l’hôtellerie suisse, César Ritz a aussi été l’initiateur d’un mode de vie luxueux immortalisé dans une chanson. Elle rencontrera un succès planétaire, alors que son homonyme est décédé après une très longue dépression. Une bien triste histoire.

Quel est le point commun entre Robbie Williams, Fred Astaire, les Leningrad Cowboys, Ella Fitzgerald et Neil Diamond? Tous ont interprété ou repris le tube planétaire Puttin’ on the Ritz. En revanche, beaucoup ignorent que le titre de ce standard de jazz a des origines suisses. Signifiant «se mettre sur son trente-et-un», l’expression Puttin’ on the Ritz se réfère en effet à la réputation légendaire de la chaîne d’hôtels fondée par le Suisse César Ritz.