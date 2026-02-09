en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Faits divers

Un retraité poussé sur les rails dans une gare CFF

CFF: un retraité poussé sur les rails à la gare de Granges Nord (image d&#039;archives).
Les faits sont survenus à la gare de Granges Nord (image d'archives).Image: Hans-Rudolf Berner/Wikimedia Commons

Un retraité poussé sur les rails dans une gare suisse

Un senior a été agressé par un individu venu lui demander de l'argent à la gare de Granges (SO). Il a été grièvement blessé.
09.02.2026, 12:4609.02.2026, 12:46

Un retraité a été poussé sur les rails par un inconnu qui venait de lui demander de l'argent dimanche peu avant 15h00, au moment où un train entrait en gare de Granges Nord (SO). L'homme a été gravement blessé aux jambes et héliporté à l'hôpital, a indiqué lundi la police soleuroise.

La police et le ministère public ont ouvert une enquête et recherchent des témoins. Le suspect aurait abordé d'autres personnes à la gare avant les faits.

Ivre, une Romande sème le chaos dans une gare CFF

Ensuite, il se serait dirigé à pied vers le parking de la gare, précise la police. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette initiative UDC menace de casser la Suisse romande
Dans un contexte de crises internationales majeures et de désinformation, l'initiative «200 francs» visant à affaiblir la SSR fait figure d'erreur stratégique majeure pour la Suisse, selon notre chroniqueur Roger Nordmann. Elle met en danger la cohésion nationale, le pluralisme médiatique et la qualité de l'information.
Nous vivons dans un monde devenu plus dangereux. Les régimes autoritaires et les grands prédateurs sont de retour. Les purs rapports de force remplacent le respect du droit et des traités.
L’article