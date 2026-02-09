Les faits sont survenus à la gare de Granges Nord (image d'archives). Image: Hans-Rudolf Berner/Wikimedia Commons

Un retraité poussé sur les rails dans une gare suisse

Un senior a été agressé par un individu venu lui demander de l'argent à la gare de Granges (SO). Il a été grièvement blessé.

Plus de «Suisse»

Un retraité a été poussé sur les rails par un inconnu qui venait de lui demander de l'argent dimanche peu avant 15h00, au moment où un train entrait en gare de Granges Nord (SO). L'homme a été gravement blessé aux jambes et héliporté à l'hôpital, a indiqué lundi la police soleuroise.

La police et le ministère public ont ouvert une enquête et recherchent des témoins. Le suspect aurait abordé d'autres personnes à la gare avant les faits.

Ensuite, il se serait dirigé à pied vers le parking de la gare, précise la police. (jzs/ats)