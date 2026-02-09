Un retraité poussé sur les rails dans une gare suisse
Un senior a été agressé par un individu venu lui demander de l'argent à la gare de Granges (SO). Il a été grièvement blessé.
Un retraité a été poussé sur les rails par un inconnu qui venait de lui demander de l'argent dimanche peu avant 15h00, au moment où un train entrait en gare de Granges Nord (SO). L'homme a été gravement blessé aux jambes et héliporté à l'hôpital, a indiqué lundi la police soleuroise.
La police et le ministère public ont ouvert une enquête et recherchent des témoins. Le suspect aurait abordé d'autres personnes à la gare avant les faits.
Ensuite, il se serait dirigé à pied vers le parking de la gare, précise la police. (jzs/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse