Important dégagement de fumée lors d'un incendie à Glaris

La police et les autorités glaronaises recommandent de ne pas s'approcher de la région de Näfels, Millis et Nestal. Image: KEYSTONE

Un fort dégagement de fumée s'est dégagé en raison d'un incendie dans la région de Glaris. Les autorités recommandent de fermer les fenêtres et de ne pas s'en approcher.

Plus de «Suisse»

Un important incendie s'est déclaré samedi après-midi dans le canton de Glaris. Les autorités ont enjoint à la population de fermer les fenêtres et d'éviter la région autour de Näfels, Mollis et Netstal.

L'incendie a provoqué un important dégagement de fumée et une forte odeur désagréable, a indiqué le canton de Glaris via la plateforme Alertswiss. La population a été invitée à fermer portes et fenêtres et à éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation.

Plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux et divers portails en ligne montraient une colonne de fumée épaisse et sombre. (btr/ats)