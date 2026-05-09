La «ligne zéro» de la RVBW continuera de circuler jusqu'à la semaine prochaine, les mercredis, vendredis et samedis à 11h30 et 15h30 au départ de la gare de Baden Ost (AG). Image: dr

Ce bus suisse est devenu un phénomène mondial

Des médias de la Chine à la Nouvelle-Zélande en passant par l'Inde relatent l'histoire du bus gratuit «Ligné Zéro» sans horaire des Transports régionaux de Baden-Wettingen (RVBW). Zoom sur ce projet devenu viral.

Sibylle Egloff Francisco / ch media

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Baden (AG) fait la une des journaux, et ce, dans le monde entier. Des images de sa vieille ville ont été diffusées cette semaine et en fin de semaine dernière sur des chaînes de télévision américaines, chinoises, indiennes, arméniennes, australiennes, britanniques et néo-zélandaises. A l'origine de ce phénomène: la «Ligne Zéro» des Transports régionaux de Baden-Wettingen (RVBW).

Depuis le 30 avril, ce bus gratuit circule dans la région sans destination ni itinéraire fixe. Il s'agit d'une tentative de rompre avec le quotidien des pendulaires et, au lieu de fixer son smartphone, de laisser place aux rencontres et aux conversations. L'expérience des frères jumeaux saint-gallois et artistes conceptuels Frank et Patrik Riklin suscite un intérêt international et propulse de manière inattendue la RVBW et une région relativement méconnue pour nous autres Romands sous les feux des projecteurs.

La chaîne américaine CBS News Texas a consacré un reportage au «Bus to nowhere» (bus pour nulle part, en français) et montre, en arrière-plan, les décors de la vieille ville de Baden (AG). Image: Capture d'écran: CBS News Texas

Un succès aussi inattendu que bienvenu

Un présentateur de Krem 2 News USA, s'amuse, au moment où une vidéo de passagers badois traversant un tunnel en balançant leurs téléphones lumineux d'un côté à l'autre est diffusée à l'écran:

«Ils ont l'air de vraiment bien s'amuser. Si je me retrouve prochainement en Suisse, j'essaierai moi aussi le bus.»

«Le bus qui va nulle part et les passagers qui s'en fichent», a notamment titré le média américain Inside Edition, déclenchant un engouement médiatique mondial.

La «ligne zéro» suscite l'intérêt des médias du monde entier. Le magazine d'actualité américain Inside Edition montre ici des passagers qui transforment leurs téléphones portables en lampes dans le tunnel. Image: Capture d'écran: Inside Edition

Marija Di Cerbo, responsable du marketing et de la communication de la RVBW, s'enthousiasme:

«C'est incroyable, je n'arrive toujours pas à y croire»

Que le projet devienne une histoire virale, personne ne l'avait anticipé. Elle poursuit:

«Il est rare qu'une entreprise régionale se retrouve dans les médias internationaux. Cela nous rend fiers. Nous avons osé une expérience et elle est très bien reçue. C'est la meilleure chose qui puisse arriver.»

Pour Marija Di Cerbo, c'est une évidence:

«Avec la Ligne Zéro, nous avons touché une corde sensible. La question de l'isolement numérique est une préoccupation internationale.»

Le succès ne se manifeste d'ailleurs pas seulement dans les médias, mais aussi dans la réalité. «Les bus sont pleins, c'est bruyant. Les gens aspirent à cette rupture et à cet échange avec les autres passagers», explique Marija Di Cerbo.

Marija Di Cerbo, responsable du marketing et de la communication à la RVBW. Image: dr

De nouvelles libertés pour les conducteurs de bus

L'expérience serait un changement bienvenu non seulement pour les passagers, mais aussi pour les conducteurs de bus, estime Marija Di Cerbo:

«Le quotidien des transports publics est tellement chronométré et tout le monde sait où l'on va. Il n'y a donc aucune interaction. Le personnel demeure anonyme. Mais, désormais, il a la liberté de décider où mène le trajet.»

Les passagers pourraient également s'impliquer. «Avant-hier, tout le bus a discuté de l'emplacement du terrain de jeu le plus proche. Et c'est là qu'on s'est finalement arrêtés», raconte Marija Di Cerbo. Ce qui la réjouit également, c'est que ce projet permet de montrer au monde extérieur à quel point la région de Baden-Wettingen est audacieuse et innovante:

«Là où d'autres diraient que c'est impossible, nous prouvons que ça fonctionne. La Badenfahrt (réd: une fête populaire régionale organisée tous les dix ans) en est un autre bon exemple.»

La chaîne China Central Television a également consacré un reportage à la «ligne zéro» de Baden. Image: Capture d'écran: CCTV China

Elle n'exclut pas que la «Ligne Zéro» soit maintenue au-delà de la phase pilote de trois semaines. Elle précise:

«Dans un premier temps, nous voulons d'abord évaluer le projet. Les questionnaires disposés dans le bus, que les passagers peuvent remplir, nous y aideront également.»

Le reportage vidéo du média américain Inside Edition. Inside Edition

Les inventeurs du concept, Frank et Patrik Riklin, souhaitent que l'expérience prenne de l'ampleur dans d'autres villes suisses. Frank Riklin indique:

«L'iPhone nous tient fermement en son emprise et nous isole socialement. La planification minutieuse et l'optimisation permanente engendrent stress, dépressions et burnouts. Notre projet permet une évasion spontanée de la folie de notre quotidien.»

L'Etat doit investir quelques fonds, mais cela permettrait de réduire massivement les coûts de santé, en est-il convaincu.

Le secret du succès du projet

Les villes allemandes de Hanovre (nord) et de Düsseldorf (ouest) manifestent déjà leur intérêt pour une «Ligne Zéro» locale. Frank Riklin précise cependant:

«Nous voulons d'abord lancer le projet en Suisse. Les Transports de la ville de Zurich sont déçus que nous ayons réalisé l'expérience avec la RVBW plutôt qu'avec eux.»

Derrière la «Ligne zéro», les artistes conceptuels et frères jumeaux Frank et Patrik Riklin, originaires de Saint-Gall. Image: dr / Bodo Rüedi

Mais pourquoi leur idée a-t-elle eu un tel impact? Frank Riklin répond:

«Quand l'art se manifeste là où on ne l'attend pas, c'est l'éruption»

De plus, le projet serait passionnant non seulement d'un point de vue artistique, mais aussi sociologique, économique et scientifique, estime-t-il.

Ce n'est pas la première fois que les deux frères jumeaux, âgés de 52 ans, font sensation avec leurs concepts. En 2008, ils ont inauguré le premier «hôtel zéro étoile» dans le bunker atomique du village saint-gallois de Sevelen. «Nous avons ainsi créé une nouvelle catégorie dans l'hôtellerie et lancé un débat sur le luxe», dit Frank Riklin. D'autres versions de l'«hôtel zéro étoile» ont suivi dans d'autres sites. Et la presse internationale s'en était emparée, comme elle le fait maintenant avec «la petite ville suisse de Baden».