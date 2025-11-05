brouillard
Faits divers

Cadavre en France: la police vaudoise confirme une arrestation

Des douaniers suisse et francais controlent un vehicule lors d&#039;une operation commune entre les brigades de surveillance interieure (BSI) et exterieure (BSE).des directions regionales d&#039;Annec ...
Une Française avait été arrêtée par les gardes-frontières (image d'archives).Image: KEYSTONE

Corps mutilé en France: la police vaudoise confirme une arrestation

Après la découverte d'un cadavre coupé en deux en France voisine, une femme a été arrêtée en Suisse et placée en détention provisoire, annonce la police cantonale vaudoise.
05.11.2025, 08:4405.11.2025, 08:44

Une habitante de Sainte-Croix (VD) a été arrêtée en lien avec la découverte d'un cadavre samedi à Fedry en Haute-Saône. Cette Française est suspectée d'avoir incendié son appartement et d'être impliquée dans la disparition de son logeur.

Ce Suisse de 75 ans est porté disparu depuis le 31 octobre. Même si les identifications formelles sont toujours en cours, son corps mutilé pourrait avoir été retrouvé à Fedry, petit village situé à environ 100 km à vol d'oiseau de Sainte-Croix.

Un cadavre retrouvé en France et la victime pourrait être suisse

Dimanche, le logement qu'il louait à une Française de 39 ans a pris feu. Celle-ci a été interpellée peu après par les douaniers suisses.

Elle a été auditionnée par le Ministère pubic vaudois et placée en détention provisoire, annonce mercredi la police cantonale. A ce stade, elle est toujours au bénéfice de la présomption d’innocence.

Découpé après le décès

Retrouvé sur les berges de la Sâone, le cadavre, seulement vêtu d'un caleçon, était «sectionné en deux parties au niveau de la taille et recouvert d'une substance blanche», a indiqué mardi le procureur de la République de Vesoul, Arnaud Grécourt.

Il portait «une brûlure au niveau du dos, plusieurs plaies sur le crâne, sur une main, au niveau des cervicales et au niveau du tronc», a-t-il ajouté.

«Des plaies sur les mains sont évocatrices de lésions de défense. Plusieurs des plaies constatées sont en faveur de l'usage d'un instrument tranchant»

D'après les premiers résultats de l'autopsie, la victime aurait succombé à une hémorragie due à une blessure par arme blanche à la poitrine. Son corps aurait été découpé après le décès.

Collaboration franco-suisse

Le corps ayant été retrouvé en France, l'instruction pénale est menée par le Tribunal judiciaire de Vesoul. Une coordination entre les autorités françaises et suisses s'est mise en place. Côté vaudois, le Ministère public a confié des investigations sur le territoire cantonal aux inspecteurs de la police de sûreté.

A ce stade de l'enquête, la police vaudoise annonce qu'elle ne donnera pas d'informations supplémentaires sur cette affaire. (jzs/ats)

