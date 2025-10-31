Image d'illustration Keystone

Des voleurs pris en flagrant délit en Suisse romande

Deux hommes ont été interpellés à Guin (FR) pour des vols commis dans des voitures ainsi que dans une villa. Ils ont été placés en détention.

Deux individus, des ressortissants algériens de 32 et 36 ans, ont été interpellés mardi à Guin (FR), alors qu’ils commettaient des vols dans des voitures ainsi que dans une villa. Auditionnés, ils ont reconnu les faits reprochés et ont été placés en détention.

Les deux hommes ont été surpris en train de commettre des vols dans des véhicules. Les deux auteurs présumés se sont ensuite introduits clandestinement dans une maison individuelle, avant d’être arrêtés par les agents de la police cantonale fribourgeoise, a indiqué vendredi celle-ci.

Lors de la fouille des deux suspects, divers objets issus des différents vols ont été retrouvés sur eux. Le montant total du butin n’a pas encore été estimé, précise le communiqué. (jzs/ats)