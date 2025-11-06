brouillard
Faits divers

La Migros de Fleurier evacuée à cause d'une fuite de gaz jeudi

Migros de Fleurier
Faire rare, une fuite de gaz a conduit à l'évacuation de la Migros de Fleurier (NE).google streetview

Une Migros romande évacuée

Dans le canton de Neuchâtel, un supermarché a dû être évacué à cause de CO2 ce jeudi. Il a pu réouvrir en fin de matinée.
06.11.2025, 16:1006.11.2025, 16:14

Il s'agit d'un incident plutôt rare. Ce jeudi matin, une fuite de CO2 a nécessité l'évacuation de la Migros de Fleurier (NE).

Comme le rapporte Arcinfo, l'incident a notamment été signalé sur les réseaux sociaux.

Le porte-parole de la coopérative Neuchâtel-Fribourg, Fabrice Aubert, a confirmé l'événement. Il a répondu à Arcinfo:

«Nous avons en effet constaté une fuite de CO2 ce matin, peu avant 9h, dans notre magasin de Fleurier. Par mesure de précaution, le magasin a été évacué.»
Migros comble une lacune à Neuchâtel

Les clients ont pu réintégrer les lieux en fin de matinée. La fuite a pu être réparée, a expliqué Migros. Récemment rénové, l'établissement a été inauguré il y a moins d'une année.

Un tel incident est plutôt rare. En mai dernier, comme le rapporte 20 minutes, la Migros Métropole de Renens avait elle aussi été évacuée à cause d'une fuite de gaz.

En 2010 à Zurich 90 personnes avaient été évacuées d'une Migros à cause, là aussi, d'une fuite de dioxyde de carbone. (joe)

