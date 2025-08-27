Migros comble une lacune à Neuchâtel

Vue aérienne de Serrières, à NeuchâtelImage: NE.ch
Déjà implantée à différents endroits de la ville, la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg s'installe désormais à l'ouest avec l'ouverture d'un 50e magasin à Serrières (NE).
Migros est présente dans le centre de Neuchâtel depuis 1932. En 1956, elle a ouvert un magasin à l'est de la ville, puis au nord en 2019.
L'ouest manquait donc à la liste. Une lacune qui s'apprête à être comblée puisque, selon ArcInfo, la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg ouvre ce vendredi un magasin dans le quartier de Serrières.
Le projet était bloqué depuis plusieurs années par des oppositions, relate le quotidien neuchâtelois. C'est la 50e surface commerciale qu'inaugure la coopérative dans la région.
S'adapter aux nouvelles pratiques
Présentée comme un «magasin de proximité», la grande surface de Serrières sera dotée d'une superficie d'environ 800m2. Selon ArcInfo, elle comptera 13 employés et mettra à la disposition de sa clientèle un parking souterrain de 30 places.
S'adaptant aux nouvelles pratiques de consommation, l'enseigne sera centrée «sur les achats quotidiens et les assortiments de consommation immédiate», indique au journal un porte-parole de Migros Neuchâtel-Fribourg. Il assure:
«Les gens ont moins de temps pour faire leurs achats»
«[...] Certains préfèrent se rendre plusieurs fois par semaine dans un petit magasin proche de chez eux, plutôt que de regrouper leurs courses en une seule fois»
Un porte-parole de Migros dans ArcInfo
(jzs)
