Toutes les victimes italiennes du Constellation sont sorties de l'hôpital

Leur prise en charge avait nécessité au total plus de 50 interventions chirurgicales et au moins 30 pansements sous sédation pour chaque jeune.

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Toutes les jeunes victimes italiennes soignées à Milan à la suite de l'incendie du Nouvel An à Crans-Montana (VS) ont pu quitter l'hôpital. La dernière des douze patientes, âgée de 17 ans, a quitté jeudi le centre des grands brûlés de l’hôpital milanais Niguarda après 224 jours de soins.

Tous les jeunes patients sont rentrés chez eux, rapporte l'agence italienne ansa. Leur prise en charge a nécessité au total plus de 50 interventions chirurgicales et au moins 30 pansements sous sédation pour chaque jeune, sans compter les consultations, les soins spécialisés et les séances de laser.

Tous doivent encore affronter un long parcours de rééducation physique et psychologique, ajoute ansa. Certains ont déjà entamé, par exemple, une série d’interventions chirurgicales de la main afin de retrouver la mobilité limitée par les cicatrices laissées par les brûlures.

«Il faudra du temps, de la patience et de la force pour tourner la page sur ce qui s’est passé et revenir, pas à pas, à la vie de tous les jours» Le docteur Guido Bertolaso, conseiller santé et affaires sociales de la Région Lombardie.

Le retour à la maison de la dernière patiente et la fin des hospitalisations pour tous est toutefois «une nouvelle qui nous remplit de joie».

Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a adressé ses remerciements au conseiller régional Guido Bertolaso, ainsi qu'au personnel de santé lombard, ajoute l'agence ansa.

Le drame de Crans-Montana avait fait 41 morts, dont une moitié de mineurs, et 115 blessés graves. L'Italie déplore six décès. (sda/ats)