Pourquoi Alpamare a pu rouvrir dix toboggans sur douze

Die Rutschen der Freizeit- und Badeanstalt Alpamare stehen still am Mittwoch, 18. Februar 2026 in Pfaeffikon. Wegen Sicherheitsbedenken ist der Betrieb der Rutschen bis auf weiteres eingestellt. (KEYS ...
Dix des douze toboggans peuvent de nouveau être mis en service.Image: keystone

«La sécurité est notre priorité»: Alpamare rouvre 10 toboggans sur 12

Pendant plusieurs semaines, les toboggans d’Alpamare sont restés fermés. En cause: un plafond qui s’effritait. Ce jeudi, dix des douze installations rouvrent au public.
26.02.2026, 11:4526.02.2026, 11:45

L’ensemble des toboggans étaient fermés depuis le 30 janvier, sur décision de la commune de Freienbach. Il s’agissait d’une mesure de précaution, un plafond présentant des signes d’effritement, comme l’a indiqué une source au média économique suisse Inside Paradeplatz.

Jeudi à 10 heures, la plupart des toboggans ont rouvert, a annoncé la société Bad Seedamm AG, exploitante du site, la fermeture préventive ayant été levée. La direction de l’établissement est citée dans le communiqué:

«La fermeture partielle de moins de 30 m² du parc constituait une mesure de précaution. Il n’y a jamais eu de risque pour la sécurité. La fermeture recommandée a malheureusement entravé l’accès aux toboggans aquatiques, sans toutefois concerner les toboggans eux-mêmes. Les douze toboggans sont en parfait état et ont été soumis à un contrôle qualité en novembre 2025.»

Depuis la fermeture, plusieurs réunions et visites d’inspection ont eu lieu, notamment avec la commune, l’Office cantonal des affaires militaires, du feu et de la protection civile, l’Inspection cantonale du travail ainsi qu’avec des ingénieurs. Ces derniers ont établi trois expertises distinctes.

Les voies d’évacuation également contrôlées

Les voies d’évacuation ont aussi été examinées. Des analyses de technologie des matériaux ont en outre été menées. La sécurité structurelle des plafonds n’est pas jugée compromise, la perte de section étant inférieure à 1%. «Pour garantir un passage sûr vers les installations de toboggans situées au nord, des mesures simples suffisent, et celles-ci ont désormais été intégralement mises en œuvre», précise le communiqué.

Pourquoi le plus grand centre aquatique suisse a fermé ses toboggans

Dix des douze toboggans peuvent donc être remis en service. Tous les espaces et attractions répondent aux normes de sécurité requises. Les installations font l’objet de rénovations régulières; les dommages constatés seront désormais intégrés à la planification du nouveau secteur. La direction ajoute:

«La sécurité de nos clients et de nos collaborateurs demeure notre priorité absolue. Nous avons travaillé de manière étroite et transparente avec les autorités compétentes afin de garantir que nos installations respectent et dépassent les normes les plus élevées en matière de construction et d’exploitation.»

Les dégâts se limitent à une zone délimitée

La commune donne également son feu vert: «La fermeture préventive de l’accès aux toboggans a pu être partiellement levée par la commune, à la suite d’investigations approfondies et d’une analyse de technologie des matériaux réalisée par un bureau d’ingénieurs externe», indique-t-elle dans un communiqué.

Les analyses ont montré que les signes d’usure constatés se limitaient à une zone clairement délimitée. L’exploitante a pris des mesures et défini précisément les espaces accessibles aux visiteurs. «L’exploitation de la plupart des toboggans a repris dans des conditions conformes.» (vro / trad. hun)

Thèmes
