Pourquoi le plus grand centre aquatique suisse a fermé ses toboggans

Les toboggans du parc aquatique Alpamare, le plus grand de Suisse, sont fermés depuis deux semaines. La raison en est maintenant connue.

Depuis environ deux semaines, douze toboggans d’Alpamare sont fermés. Jusqu’à présent, la raison demeurait inconnue. Il y a quelques jours, le portail Inside Paradeplatz a affirmé, en se fondant sur un informateur, qu’un plafond qui s’effritait était à l’origine de la fermeture.

Les exploitants d’Alpamare, la société Bad Seedamm AG, ont confirmé après la publication de l’article, auprès du portail, que des armatures rouillées avaient effectivement été découvertes dans le plafond du bâtiment.



Les responsables tiennent toutefois à préciser:

«Il s’agissait d’environ 100 grammes de matériau qui se sont détachés de la dalle en béton. Il est question d’un phénomène dit d’écaillage des couches superficielles.»

Les zones concernées ont été réparées et les armatures traitées contre la corrosion, ajoutent-ils. Les exploitants soupçonnent l’humidité ou la corrosion du béton ou de la maçonnerie d’être à l’origine du problème.

Auprès du Tagesanzeiger, ils indiquent en outre que «la capacité portante du plafond a diminué de moins de 1% et que l’usure est donc minime».

Les exploitants précisent également que «la fermeture préventive des toboggans sera levée prochainement». Ils assurent au journal qu’il s’agissait d’une mesure purement préventive et qu’à aucun moment la sécurité n’a été compromise.

Environ 700 000 personnes visitent le parc Alpamare chaque année. Situé sur le canton de Schwyz, à 35 kilomètres de Zurich, il est le plus grand de Suisse et fut, un temps, le plus grand parc aquatique couvert du monde.

