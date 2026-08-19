Le TCS a testé 10 vélos enfants: voici les meilleurs en Suisse

Le TCS a testé 10 vélos enfants: voici le meilleur en Suisse

Pour un enfant, quelques kilos peuvent faire toute la différence sur un vélo. Un test du Touring Club Suisse (TCS) montre que les modèles les plus légers et les mieux adaptés à la morphologie des petits cyclistes sont aussi ceux qui convainquent le plus.

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Le TCS et le magazine «Velojournal» ont passé au crible dix vélos pour enfants équipés de roues de 20 pouces, généralement destinés aux 6-8 ans mesurant entre 115 et 130 centimètres. Poids, ergonomie, équipement, comportement sur la route et freinage ont notamment été évalués. Le bilan est globalement très bon: neuf vélos décrochent la mention «très recommandé» et le dernier reste «recommandé».

Le poids fait la différence pour un vélo «enfant»

Sept des dix vélos pèsent environ huit kilos, tandis que le plus lourd atteint 11,5 kilos. Un écart loin d'être anodin pour un enfant: moins le vélo pèse, «plus les démarrages, les montées et le franchissement d'obstacles sont faciles», rappelle le TCS.

Le TCS insiste également sur la hauteur d'enjambement. Un cadre suffisamment bas permet à l'enfant de poser rapidement les pieds au sol. Les leviers de frein doivent également être facilement accessibles aux petites mains.

De haut en bas, les trois meilleurs vélos du test: le Cube Numove 200 Disc, le Woom Go 4 et le Scott Contrail 200. Image: montage watson

Deux vélos en tête du classement

Le Cube Numove 200 Disc et le Woom Go 4 arrivent en tête à égalité. Le premier se distingue lors des essais pratiques et est le seul du comparatif équipé de freins à disque hydrauliques. Son guidon et ses leviers de frein peuvent aussi être adaptés à la taille de l'enfant, mais ne possède «pas de catadioptres avant et arrière».

De son côté, le Woom Go 4 mise surtout sur la légèreté: avec 7,6 kilos, aucun autre vélo du test ne fait mieux. Son ergonomie et son système intuitif de changement de vitesses ont également séduit les jeunes testeurs, même si les pédales sont jugées «étroites».

Le Scott Contrail 200, le Naloo Chameleon 20 et l'EarlyRider Belter 20 obtiennent eux aussi d'excellents résultats. Le Naloo se prête notamment aux enfants plus petits grâce à son cadre bas, tandis que l'EarlyRider se démarque par sa transmission par courroie nécessitant peu d'entretien.

Les Flizzi 20 Riemen, Rascal 20, Puky LS-Pro et Rockrider Explore 900R sont également jugés «très recommandés», malgré quelques défauts selon les modèles, comme un poids plus élevé ou une ergonomie davantage adaptée aux grands enfants.

Le Stitch Stargirl termine seul avec la mention «recommandé». C'est de loin le vélo le moins cher du comparatif, mais aussi le plus lourd avec 11,5 kilos. Le TCS relève également un freinage demandant davantage de force et une «distance entre les leviers de frein et le guidon trop importante pour les mains des enfants». Enfin, le TCS qualifie sa qualité globale de «modeste».

Le test rappelle ainsi qu'au moment de choisir un vélo pour un enfant, le prix et l'équipement ne sont pas les seuls critères à surveiller: un poids réduit, un cadre bas à l'entrejambe et des freins facilement accessibles ont une importance déterminante.

Le Touring Club indique à watson que «les dix modèles ont été sélectionnés parmi les vélos les plus vendus en Suisse. Tous les vélos testés ont été achetés soit en ligne, soit dans la grande distribution, soit dans des magasins spécialisés.» (hun)