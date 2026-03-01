en partie ensoleillé10°
Les femmes à l’honneur au Château de Chillon

Le Château de Chillon et le Bureau vaudois de l'égalité entre les femmes et les hommes proposent dimanche prochain une journée spéciale dédiée aux figures féminines d’hier et d’aujourd’hui.
Fort et château de Chillon, Veytaux, Vaud.
Le Château de Chillon.

A l'occasion dimanche prochain de la Journée internationale des droits des femmes, le château de Chillon et le Bureau vaudois de l'égalité entre les femmes et les hommes organisent une journée spéciale intitulée «Femmes dans la vie du château – hier et aujourd'hui». Une programmation tout public mettra en lumière des figures féminines longtemps restées dans l'ombre de l'histoire médiévale, tout en valorisant le rôle essentiel des femmes d'aujourd'hui dans le patrimoine culturel.

Trois tables rondes rythmeront la journée. Elles aborderont les thèmes des femmes aux commandes (dirigeantes de sites patrimoniaux et de châteaux), des gardiennes de la mémoire (conservatrices, historiennes et architectes), ainsi que les héroïnes retrouvées et leur réhabilitation dans les récits historiques.

En parallèle, le public pourra découvrir le château et son histoire sous un angle inédit grâce à des activités destinées à tous les âges. Les familles sont invitées à partir à la rencontre des Dames de Chillon, incarnées par des guides costumées dans différents lieux emblématiques du monument.

Un atelier de broderie proposera de dépasser les clichés associés à cette pratique en la redécouvrant comme un véritable langage artistique et narratif. Enfin, l'animation «Chevaleresses: oubliez la dame en détresse» mettra en lumière des femmes d'armes du Moyen Âge, longtemps ignorées, et fera le lien avec des pratiquantes du combat médiéval contemporain. (dal/ats)

