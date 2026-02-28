ciel couvert
Un motard tente de fuir la police et meurt dans un accident à Genève

A Swiss police officer observes people holding Ukrainian national flags during a rally to mark Ukraine&#039;s Independence Day, in Geneva, Switzerland, Sunday, August 24, 2025. Today marks the 34th an ...
Le malheureux est entré en collision avec une voiture et a perdu la vie.
28.02.2026, 18:4828.02.2026, 18:48

Un motard est décédé vendredi soir à Genève dans une collision avec une voiture alors. L'homme tentait d'échapper à un contrôle de police.

L'accident s'est produit peu après 19h20. Le pilote faisait l'objet d'un contrôle par une patrouille de la police municipale sur un parking lorsqu'il a pris la fuite.

Le quadragénaire a ensuite heurté une voiture à une intersection. Le motard a chuté et est décédé sur place, malgré l'intervention des secours. La conductrice de la voiture et sa passagère n'ont pas été blessées.

Il s'agit du premier décès sur les routes genevoises en 2026. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du drame. (ats)

