Le chanteur américain Jason Derulo à Barcelone en avril 2024 (archives). Keystone

Sean Paul, Jason Derulo, SCH: le Venoge Festival sort sa prog

Le Venoge Festival a dévoilé la programmation de sa prochaine édition, qui se tiendra du 13 au 16 août 2025 à Penthaz (VD). Jason Derulo, SCH, Sean Paul, Murray Head, KT Gorique... L’événement mêle rap francophone, icônes des années 70 à 2000, têtes d’affiche pop et artistes émergents.

Cet été, le Venoge Festival fêtera ses 30 ans et s'offre, pour l'occasion, quelques jolies têtes d'affiche. Fidèle à son format recentré sur quatre jours depuis 2023, l’événement promet une nouvelle fois une programmation éclectique.

Le mercredi 13 août sera consacré aux musiques urbaines, un créneau désormais bien installé dans l’ADN du festival. Comme en 2024, la soirée mise sur une programmation rap francophone grand public, avec Gazo, SCH et Jok’Air. S’ajoutent à la liste Luidji, Franglish, KT Gorique et Sakage.

Une affiche dense, qui avait par ailleurs permis au festival d’enregistrer un sold-out express l’année précédente.

Retour en arrière pour le jeudi «revival»

Le lendemain, jeudi 14 août, place aux artistes des décennies passées. Attention au coup de vieux pour les Millennials: le Venoge Festival élargit cette année encore sa thématique «revival», qui s’étend désormais des années 70 aux années 2000.

Au programme: Sean Paul, Sheila, Murray Head, Queen Extravaganza (tribute band officiel de Queen), sans oublier les pionniers du hip-hop The Sugarhill Gang & Furious 5.

Le spectacle collectif «Minuit 27», conçu exclusivement pour le festival, fera également son retour, avec une distribution qui sera annoncée ultérieurement.

Pop et DJs le vendredi, final en beauté le samedi

Vendredi 15 août, le festival bascule dans un registre plus festif, mêlant pop, électro et chanson francophone. Jason Derulo, Bigflo & Oli et Bon Entendeur figurent parmi les principaux noms annoncés, aux côtés de Sens Unik, Vladimir Cauchemar, Vendredi sur Mer et DJ Bens. Une programmation pensée pour le grand public, proche dans l’esprit de celle du samedi.

Le samedi 16 août, justement, sera le dernier jour du festival. Il mettra l’accent sur des artistes à l’univers affirmé. Mika, IAM, Eddy de Pretto, Adèle Castillon ou encore Mosimann et Nuit Incolore clôtureront l’édition 2025, accompagnés de Carbonne et Flèche Love.

Le festival reconduit également «La Grange», espace dédié aux afters nocturnes, inauguré en 2024 et bien accueilli par le public. La programmation des DJs y sera communiquée dans les prochaines semaines.

Un event local qui continue de grandir

Né en 1995 sous la forme d’un petit événement à Penthalaz, le Venoge Festival a progressivement gagné en ampleur. Depuis 2022, il se tient sur un nouveau site à Penthaz, doublant sa surface et attirant un public de plus en plus large.

L'an dernier, le festival a accueilli 42 000 personnes, confirmant sa place parmi les grands rendez-vous musicaux de l’été romand. (max)