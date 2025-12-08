Les frontaliers gagnent nettement plus que les non frontaliers: les écarts peuvent être massifs. Image: KEYSTONE

Voici combien ça rapporte d'être frontalier en Suisse

Les frontaliers gagnent jusqu'à 160% de plus que les travailleurs qui ne franchissent pas la frontière suisse. Dans certaines communes françaises, les revenus sont plus élevés qu'à Genève.

Plus de «Suisse»

Le marché du travail helvétique exerce une «attractivité toujours forte» sur les régions environnantes, notamment autour du canton de Genève. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Observatoire statistique transfrontalier (OST), diffusé ce lundi. Des quelque 230 000 frontaliers français travaillant en Suisse, presque la moitié habitent dans le Genevois français, une zone regroupant 117 communes situées autour du canton du bout du lac.

Dans ce périmètre, 53% des actifs occupés travaillent à l'étranger, «presque tous en Suisse», précise l'OST. Dans certaines communes, la part de frontaliers atteint 60, voire 70% de la main-d'œuvre totale.

Ces pourcentages n'ont rien d'étonnant, puisque les frontaliers gagnent «nettement plus» que les Français ne franchissant pas la frontière pour travailler. Si cela est bien connu, la publication de l'OST permet de mettre des chiffres sur cet écart, qui fait régulièrement l'objet de nombreux fantasmes.

Les frontaliers gagnent plus du double que les autres

Pour ce faire, l'OST a calculé le revenu disponible équivalent dans plusieurs communes du Grand Genève, tant en Suisse qu'en France. Ce terme désigne le revenu total brut après les prélèvements obligatoires (impôts, assurance maladie, pensions alimentaires,...) et permet ainsi de comparer des territoires différents. Exprimé en euros dans le rapport, nous l'avons converti en francs sur la base du taux de change figurant dans la publication.

Verdict: les frontaliers habitant dans le Genevois français touchent un revenu disponible médian de 45 900 francs par an, contre 21 600 pour les non-frontaliers (chiffres de 2020). En d'autres termes, les premiers gagnent 112% plus que les deuxièmes.

L'écart est encore plus élevé dans les communes de l'agglomération d'Annemasse (126%), ou celles du Pays de Gex (169%). D'autres zones affichent des différences plus modérées, mais le constat ne change pas: les frontaliers gagnent toujours plus que les autres.

Les personnes vivant dans ces ménages perçoivent une rémunération «deux fois supérieure» à celles ne touchant aucun revenu en provenance de l’étranger, résume l'OST. «Leur niveau de vie est alors comparable à celui des habitants du canton de Genève», dont le revenu disponible médian s'élève à 49 000 francs.

«Les revenus étrangers, provenant en très grande majorité de Suisse, sont avant tout des salaires, souvent élevés en comparaison de ceux perçus en France» OST

Les non-transfrontaliers ont, quant à eux, un niveau de vie plus proche de celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes (24 700 francs).

Aucune notion de parité de pouvoir d'achat n’est intégrée dans cet indicateur. Pourtant, note l'OST, «il est certain que les prix des biens et services peuvent varier entre les différents sous-territoires, notamment de part et d’autre de la frontière».

La commune française où les revenus sont les plus élevés

Parfois, les valeurs sont plus élevées en France qu'en Suisse. A Divonne-les-Bains, le revenu disponible médian s'élève à 48 200 francs par an - contre 48 100 à Carouge, 46 800 à Genève, 42 800 à Meyrin ou 42 200 à Vernier. A noter que le montant relatif à Divonne-les-Bains concerne tous les ménages actifs, frontaliers comme non-frontaliers. Les premiers touchent donc vraisemblablement encore plus.

En revanche, dans les communes de la Rive gauche du Léman (Cologny, Collonge-Bellerive, Corsier, Anières et Hermance), le revenu disponible médian est nettement plus élevé: 72 900 francs.

Des frontaliers suisses

Le rapport rappelle finalement qu'une partie des frontaliers travaillant en Suisse viennent de ce pays. La «quasi totalité» des Helvètes établis en France travaillent dans leur pays d'origine, souligne l'OST. Il s'agit surtout de cadres, alors que les catégories socioprofessionnelles les plus représentées chez les frontaliers français sont les professions intermédiaires et les employés.

Selon l'Office fédéral de la statistique, quelque 16 000 Suisses résidant à l'étranger travaillaient en Suisse entre 2017 et 2019.