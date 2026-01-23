- Quotidien se moque de Guy Parmelin

Vidéo: facebook

Quotidien se moque de Guy «fucking» Parmelin

Alors que le WEF se termine, Yann Barthès a décidé de zoomer (et de ricaner) sur notre président de la Confédération, «l’hôte des stars et des chefs d’Etat du monde entier à Davos»: «PAS LUI, PAS GUY, IL VA SE FAIRE BOUFFER TOUT CRU».

Un sacré bordel, ce WEF, cette année, vous ne trouvez pas? Bon, c’est surtout à cause de la présence de Donald Trump, mais il faut dire qu’on n’avait rarement autant braqué les projecteurs populaires sur cette sauterie montagnarde des élites mondiales.

Jeudi soir, dans une longue séquence de plus de cinq minutes, Yann Barthès a décidé de lancer ses fléchettes humoristiques sur une personnalité que les Suisses connaissent très bien: leur président, Guy Parmelin.

Comme il fallait s’y attendre, le gourou de l’émission Quotidien, sur TMC, n’y est pas allé de main morte. Dans une mise en scène volontairement réalisée n'importe comment, armé de la police d’écriture Comic Sans et d’un célèbre effet vocal que les forains utilisent depuis la nuit des temps, Yann Barthès a torché le portrait du Vaudois avec un mélange de tendresse et de vitriol.

«Guy Parmelin et Trump se sont assis dans une pièce et... COURAGE GUY! VAS-Y ON EST AVEC TOI GUY!»

Dans cette séquence, tout y passe. De ses passions à son enfance, en passant par son anglais bizarre et le fait que la Tribune de Genève le qualifiait de politicien sérieux, mais «sans grand relief». Sur le plateau, les chroniqueurs se bidonnent et Barthès y va à fond.

Si Guy Parmelin fait autant rire Quotidien, c’est aussi parce qu’il n’a pas tout à fait la stature du chef d’Etat d’une grande puissance, comme Macron et ses lunettes de Top Gun. Alors quand il se retrouve à jouer les hôtes de tout le gratin politico-industriel mondial, on prend (un peu) peur.

«Il va se faire bouffer tout cru! Pas lui, pas Guy Parmelin!»

Au final, malgré les douces vannes, Yann Barthès a été plutôt tendre avec notre patron.

Surtout qu'il a lâché un petit tacle à Eveline Widmer-Schlumpf au passage, en qualifiant son nom «d’onomatopée». Et puis, c’est toujours un honneur d’avoir droit à cinq bonnes minutes de rigolade helvétique devant plus de deux millions de téléspectateurs, non?