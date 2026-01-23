brouillard-2°
DE | FR
burger
Suisse
France

Quotidien se moque de Guy Parmelin

Vidéo: facebook

Quotidien se moque de Guy «fucking» Parmelin

Alors que le WEF se termine, Yann Barthès a décidé de zoomer (et de ricaner) sur notre président de la Confédération, «l’hôte des stars et des chefs d’Etat du monde entier à Davos»: «PAS LUI, PAS GUY, IL VA SE FAIRE BOUFFER TOUT CRU».
23.01.2026, 22:1523.01.2026, 22:33
Fred Valet
Fred Valet

Un sacré bordel, ce WEF, cette année, vous ne trouvez pas? Bon, c’est surtout à cause de la présence de Donald Trump, mais il faut dire qu’on n’avait rarement autant braqué les projecteurs populaires sur cette sauterie montagnarde des élites mondiales.

Roman-photo
Trump est en Suisse: «C’est quoi ce pays, je peux l’acheter?»

Jeudi soir, dans une longue séquence de plus de cinq minutes, Yann Barthès a décidé de lancer ses fléchettes humoristiques sur une personnalité que les Suisses connaissent très bien: leur président, Guy Parmelin.

Comme il fallait s’y attendre, le gourou de l’émission Quotidien, sur TMC, n’y est pas allé de main morte. Dans une mise en scène volontairement réalisée n'importe comment, armé de la police d’écriture Comic Sans et d’un célèbre effet vocal que les forains utilisent depuis la nuit des temps, Yann Barthès a torché le portrait du Vaudois avec un mélange de tendresse et de vitriol.

«Guy Parmelin et Trump se sont assis dans une pièce et... COURAGE GUY! VAS-Y ON EST AVEC TOI GUY!»

Dans cette séquence, tout y passe. De ses passions à son enfance, en passant par son anglais bizarre et le fait que la Tribune de Genève le qualifiait de politicien sérieux, mais «sans grand relief». Sur le plateau, les chroniqueurs se bidonnent et Barthès y va à fond.

Si Guy Parmelin fait autant rire Quotidien, c’est aussi parce qu’il n’a pas tout à fait la stature du chef d’Etat d’une grande puissance, comme Macron et ses lunettes de Top Gun. Alors quand il se retrouve à jouer les hôtes de tout le gratin politico-industriel mondial, on prend (un peu) peur.

«Il va se faire bouffer tout cru! Pas lui, pas Guy Parmelin!»
Moquées par Trump, les lunettes de Macron s'arrachent

Au final, malgré les douces vannes, Yann Barthès a été plutôt tendre avec notre patron.

Surtout qu'il a lâché un petit tacle à Eveline Widmer-Schlumpf au passage, en qualifiant son nom «d’onomatopée». Et puis, c’est toujours un honneur d’avoir droit à cinq bonnes minutes de rigolade helvétique devant plus de deux millions de téléspectateurs, non?

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
- Quotidien se moque de Guy Parmelin
Video: facebook
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce PLR veut des peines «qui font mal» pour les délits sexuels
Pour Benjamin Mühlemann, co-président du PLR, les auteurs de violences sexuelles en Suisse «sont mieux protégés que les victimes». Il appelle à un durcissement de la législation.
Le coprésident du PLR Benjamin Mühlemann réclame des peines plus sévères pour les délits violents et sexuels. Ces types d'infractions ont augmenté de près de 20% en Suisse, assure-t-il, sans préciser depuis quand.
L’article