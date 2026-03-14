Moritz Leuenberger, à l'écran de la SRF. capture d'écran

La catastrophe de Chiètres a-t-elle un lien avec l'Iran?

Alors qu'un bus a pris feu à Chiètres, la guerre en Iran s'intensifie — et l'ex-conseiller fédéral Moritz Leuenberger trace un parallèle entre les deux. Est-ce bien crédible?



Patrik Müller / ch media

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L'incendie du bus postal à Kerzers et l'escalade de la guerre en Iran: encore une semaine remplie d'images terribles.

Ces deux événements seraient-ils, en réalité, liés? C'est du moins ce qu'a suggéré l'ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger dans une émission de la SRF.



Leuenberger était président de la Confédération en 2001, qui fut une autre année sombre pour le monde — et pour la Suisse. Il suppose que le massacre au parlement cantonal de Zoug, qui avait eu lieu le 27 septembre de cette année-là, aurait été en partie déclenché par les attentats du 11 septembre à New York.

Et il a aussi son hypothèse, quant à ce qu'il s'est passé à Chiètres.



«Si un malade mental s’enflamme et entraîne d'autres dans sa folie, peut-être a-t-il vu cette violence ailleurs dans le monde – et ça l'a décomplexé»

Comme un déjà vu

En réalité, on sait peu de choses sur le mobile de l'homme de 65 ans qui s'est immolé. Pourtant, comme beaucoup d'autres, Leuenberger ressent le besoin d'essayer d'expliquer l'inexplicable.

Lorsqu'une catastrophe se produit en Suisse — pays d'habitude très pacifié, en comparaison mondiale — faut-il vraiment chercher à la relier à un contexte plus large, voire global? Parfois, il s'agit simplement d'un cas terrible et isolé.



La guerre en Iran, quant à elle, suit une logique d'escalade. Cela ravive des souvenirs de la guerre en Irak de 2003. À l'époque comme aujourd'hui, les États-Unis s'embourbent dans des contradictions, quant aux justifications de leurs attaques. Et, à l'époque comme aujourd'hui, il se révèle illusoire de croire qu'un ennemi, bien que militairement bien plus faible en théorie, peut être défait en un instant.



Ces derniers temps ont ainsi des airs de déjà-vu, pour les Américains. Après les succès militaires des Etats-Unis, lors des premiers jours de la guerre, avec l’assassinat de l'ayatollah Khamenei, notamment, c'est désormais au tour de l'Iran de frapper le talon d'Achille des États-Unis: leur économie. Car si les représailles des mollahs causent relativement peu de dégâts militaires, elles font monter les prix de l'énergie et chuter les marchés boursiers. Des conséquences qu'ont ressent jusqu'en Suisse.

