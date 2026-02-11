faible pluie10°
DE | FR
burger
Suisse
Fribourg

Fribourg alerte sur la hausse des conducteurs dangereux

La police cantonale fribourgeoise a lanc
La police cantonale fribourgeoise fait part d'une augmentation continue des cas d'incapacité à conduire.Keystone

Fribourg alerte sur la hausse des conducteurs dangereux

Plus de 1800 infractions liées à l’alcool ou à la conduite sans permis ont été recensées en 2025, un chiffre en nette hausse par rapport aux années précédentes, et la tendance se confirme en ce début d’année, selon la police cantonale.
11.02.2026, 14:4711.02.2026, 14:47

La police cantonale fribourgeoise fait part d'une augmentation continue des cas d'incapacité à conduire. En effet, de plus en plus de chauffeurs sont arrêtés pour conduite sous l'influence de l'alcool. Les cas de conduite sans permis augmentent également.En effet, de plus en plus de chauffeurs sont arrêtés pour conduite sous l'influence de l'alcool. Les cas de conduite sans permis augmentent également.

Pour l'année 2025, plus de 1800 cas d'incapacité à conduire ont été constatés. Cela représente une augmentation de 12% par rapport à 2024 et de 32% par rapport à 2023. Dans un communiqué diffusé mercredi, la police cantonale juge ce bilan «préoccupant».

Voici la carte de tous les bancomats encore actifs en Suisse romande

D'autant plus que la tendance semble se confirmer en ce début d'année, avec 119 cas pour le seul mois de janvier, contre 87 et 2025 et 88 en 2024. Le taux moyen d'alcoolémie mesuré lors de ces infractions se situe à 1,15‰.

Les cas de conduite sans permis ou malgré un retrait de permis augmentent également: 533 dénonciations ont été enregistrées en 2025, contre 464 en 2024. Les chiffres relatifs au mois de janvier 2026 restent stables, mais ils sont tout de même considérés comme «inquiétants», dans le sens où trois mineurs ont déjà été interpellés au volant sans permis, contre 17 sur l'ensemble de l'année 2025.

La police fribourgeoise va renforcer ses contrôles et rappelle l'importance de renoncer à conduire en cas d'incapacité. Car même consommé en faible quantité, l'alcool réduit la vigilance, modifie la perception des dangers et ralentit les réflexes. (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette commune romande se fait saboter par Google et prend des mesures
Aux Ponts-de-Martel, dans le canton de Neuchâtel, le sentier didactique de la tourbière séduit toujours plus. Cependant, les services GPS égarent régulièrement les visiteurs sur des routes privées, à tel point que la commune a décidé d'agir.
Le sentier didactique de la tourbière, aux Ponts-de-Martel dans le canton de Neuchâtel, est un lieu prisé des promeneurs et amoureux de la nature. ArcInfo le relatait en juillet dernier, il a récemment été réaménagé pour être accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes. En conséquence, il attire de plus en plus de visiteurs.
L’article