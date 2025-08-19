L'Hôpital fribourgeois a supprimé 71 postes

assez ensoleillé15°
L'Hôpital fribourgeois a un problème de revenus.Keystone

71 postes ont été supprimés à l'Hôpital fribourgeois, qui affiche des chiffres rouges depuis plusieurs années. Aucun licenciement n'a été prononcé.
19.08.2025, 06:2419.08.2025, 06:24
Par rapport à juillet 2024, 71 postes équivalents plein-temps ont été supprimés à l'Hôpital fribourgeois, indique mardi son directeur. Aucun licenciement n'a été prononcé, la réduction d'effectif ayant été faite par la fluctuation saisonnière de postes, ajoute-t-il.

«Les efforts se poursuivent pour atteindre l'objectif de 90 équivalents plein-temps en moins annoncé en début d'année», déclare Philipp Müller dans un entretien diffusé par La Liberté. La maîtrise des charges de l'Hôpital fribourgeois (HFR), qui affiche des chiffres rouges depuis plusieurs années, s'est améliorée, poursuit-il.

Voici combien les hôpitaux suisses ont perdu en 2024

Les charges globales sont près de 5 millions de francs en dessous de l'an dernier pour la même période, relève M. Müller, qui a repris les rênes de l'HFR le 1er mars.

«Par rapport au budget, nous sommes même 10 millions de francs en dessous»
Philipp Müller

Mais l'hôpital a toujours un problème de revenus, reconnaît son directeur. Les tarifs des prises en charge hospitalières, qui sont réactualisés chaque année, ont déjà fait perdre à l'HFR «5 millions de francs depuis le début de l'année», ajoute-t-il.

Perte de 38,9 millions

«Cela nous oblige surtout à poursuivre nos efforts pour stabiliser nos charges», note M. Müller, à commencer par celles avec les assureurs.

«Nous avons résilié les conventions avec eux, dans le but d'obtenir de meilleures conditions»
Philipp Müller

Après avoir enregistré une lourde perte de 38,9 millions de francs l'an passé, supérieure de 9,1 millions au budget, le conseil d'administration de l'HFR a mandaté la direction pour qu'elle établisse un plan de réduction des charges pérenne de 15 millions de francs pour 2025 et 60 millions à l'horizon 2027-2028, via les charges et les revenus.

Dépistage du cancer du sein: «Les femmes en paieront le prix»

Cette stratégie devrait être pleinement visible en 2026, avec un déficit de l'ordre d'une vingtaine de millions de francs. En attendant, l'HFR table sur une perte de 29,8 millions de francs pour cette année. (ats)

