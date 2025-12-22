La véhicule de police a été fortement endommagé. Image: Police cantonale thurgovienne

Il percute une patrouille suisse en Tesla

Une voiture de police a été impliquée dans un accident ce week-end près de Münchwilen, dans le canton de Thurgovie.

La police thurgovienne a eu fort à faire samedi dernier. Dans un communiqué, elle indique être intervenue vers 4h30 pour un premier accident sur l'autoroute A1 à hauteur de Münchwilen.

Un automobiliste de 20 ans avait alors perdu le contrôle de son véhicule. Son véhicule a d'abord heurté la glissière de sécurité avant de partir en tête-à-queue et de s'immobiliser au milieu de la chaussée.

L'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. Image: Police cantonale thurgovienne

Le jeune homme s'en est sorti indemne. A la police, il a expliqué s'être brièvement assoupi au volant. Son permis de conduire a été saisi.

Il n'a pas vu les panneaux

Le tronçon d'autoroute a été fermé le temps de l'intervention et une signalisation a été mise en place. Et selon la police thurgovienne, cette dernière a été impliquée dans un second accident survenu peu après.

Vers 6 heures, un automobiliste distrait n'a en effet pas vu les panneaux, ni le véhicule de patrouille à l'arrêt qui, gyrophares allumés, sécurisait les voies. Au volant d'une Tesla, le conducteur de 58 ans est alors venu percuter l'avant du véhicule de police.

Heureusement, aucun agent ne se trouvait à l'intérieur lors de la collision. Un policier a tout de même dû esquiver la voiture pour ne pas être renversé.

La Tesla à l'origine de l'accident. Image: police cantonale thurgovienne

Si aucun blessé n'est à déplorer, les dégâts matériels dépassent les 100 000 francs, conclut la police thurgovienne. (jzs)