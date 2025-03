Cinq faux policiers ont été arrêtés dans le canton de Fribourg

Les mesures d'enquête et les dispositifs policiers mis en place ont mené à l'interpellation de cinq individus et ont permis d'éviter de nombreux autres cas d'escroquerie, souligne la Police cantonale. Les auteurs présumés ont été dénoncés à l'autorité compétente des cantons respectifs. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes. (ag/ats)

La Police cantonale fribourgeoise a mené début mars une campagne de prévention, après le signalement de nombreuses escroqueries faisant étant de faux policiers. Entre janvier et fin février, plus de 70 000 francs ont ainsi été volés.

Dans un autre cas, une personne a alerté les forces de l'ordre après avoir remis plusieurs milliers de francs à des escrocs prétendant être des policiers. Cette somme a pu être récupérée et remise à la victime in extremis.

